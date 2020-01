Premijer Plenković sarkastično o Milanoviću: Nećete vjerovati što mu je poručio

U prvom ovogodišnjem medijskom istupu na kojem je predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja Europskom unijom premijer Andrej Plenković odgovorao je i na pitanja novinara oko predsjedničke kampanje koja je u punom jeku.

Na pitanje oko kritika čelnika SDP-a Davora Bernardića na HDZ kaže:

“Što se tiče čelnika oporbe, nekidan sam rekao da on ima kontinuirano jednu te istu pjesmicu, a to je bacati blato na HDZ i Vladu te lijepiti etiketu korupcije. To je pjesmica koju ponavlja nekada više, nekada manje.”

Za Zorana Milanovića kaže da konstantno laže o njemu i da je davanje glasa njemu davanje glasa nekome tko laže i tko je u kampanju ušao bijesan te da je riječ o čovjeku koji dijeli i polarizira Hrvatsku.

“On je očito najbolje što ljevica ima, a to puno govori i o njima kad su njega pronašli kao kandidata.” Otkrio je da će ga od sada zvati Zajedničar jer je tek sada otkrio zajedništvo.