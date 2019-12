PODLI UDARCI ISPOD POJASA! Milanović za Kolindu ima opaku strategiju: Hoće li ovo preživjeti?

Bivši premijer Zoran Milanović u drugi krug predsjedničkih izbora, ušao je kao relativni pobjednik, a kako tvrde izvori iz njegova stožera, on nema namjeru prepustiti pobjedu aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović koja se oslanja na glasove Miroslava Škore.

Naš sugovornik blizak Milanoviću, tvrdi da su plan skovali i prije ulaska u drugi krug, jer je to bilo očekivano. Dio svoje strategije SDP-ov kandidat otkrio je u govoru odmah po proglašenju rezultata prvog kruga, on će kampanju voditi posve suprotno od predsjednice.

”Ona se fokusira na ideološke podjele, smatramo da će kampanju skrenuti u desno, i time izgubiti glasače centra, na koje će se Milanović bazirati, on je jasno dao do znanja da nema namjeru dijeliti Hrvatsku, dok je ona u svojem postizbornom govoru učinila upravo to, Milanović doista mora obuzdati karakter, smanjiti agresiju i slati poruke mira, poruke jedinstva, samo tako može mobilizirati birače ljevice, Grabar-Kitarović nema previše izbora, ona se naprosto mora dodvoravati Škorinim biračima, moramo i mi zahvatiti jedan dio, ali definitivno nećemo naglasak stavljati na podjele, nikakve pa ni one ideološke”, objašnjava naš sugovornik iz Milanovićeva stožera napominjući daa je nas tom tragu i Milanovićevo obraćanje na društvenim mrežama koje je odradio tijekom božićnih blagdana.

”Milanović je definitivno spreman, ima iskustvo, ima znanje, a pobjeda u prvom krugu definitivno mu je vjetar u leđa. Istina je da su Škoro i Grabar-Kitarović dobili više od 50 posto glasova u prvom krugu, ali to ništa ne znači, i nije finalno. Milanović će zauzeti čvrst stav, ali obuzdati agresiju kakvu je imao u sučeljavanjima s Plenkovićem na parlamentarnim izborima, on je zadovoljan time što će se kampanja fokusirati na sučeljavanju, i bez priprema Milanović je odličan retoričan i dobar govornik. Bazirat će se na borbu protiv korupcije, na poruku da su ratovi gotovi, ali neće obezvrijeđivati istinske branitelje, jasne poruke imati će i za Srbiju, i za Hrvate iz BiH, a na Plenkovićevo seciranje njegova premijerskog mandata, uzvratiti će seciranjem predsjedničinih pet godina na Pantovčaku”, zaključuje naš sugovornik.