PLAN SKOVAN U STROGOJ DISKRECIJI: Kolinda priprema veliki zaokret! Ništa više neće biti isto

Nakon što su prespavali noć poslije prvog kruga predsjedničkih izbora, uže vodstvo HDZ-a sastalo se sa stožerom njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Daleko od očiju javnosti, odlučili su razraditi strategiju za drugi krug izbora u kojem njihovu kandidatkinju dočekuje SDP-ov Zoran Milanović.

Prije svega, tvrdi naš sugovornik koji je na sastanku nazočio, proveli su analizu rezultata oje je osvojila njihova predsjednička kadndatkinja. ”Povukli smo paralelu između njenih, i rezultata Miroslava Škore, očekivali smo da će predsjednica pobjediti u prvom krugu, ali nas je razočarala startna pozicija s kojom kreće u drugi krug, to nas ozbiljno brine, ali opet treba biti pošten pan reći da su se natjecala dva jaka kandidata desnice, dok je Milanović u fajt iđao kao jedini kandidat ljevice, i jednostavno je bilo očekivano da će postići rezultat kojega je postigao, to sada više nije niti bitno, bitno se fokusirati na širenje glasačkog tijela, a osim toga, moramo učiniti sve da bi dobili Škorine birače, to je jasno”, prepričava naš sugovornik iz vladajuće stranke, te otkriva kako predsjednica u narednih desetak dana neće hodočastiti državom.

“Neće biti velikih skupova, to je solidno odrađeno u prvom krugu, ono na čemu je njen tim podbacio jest izostanak medijske strategije, naš je fokus sada na tome, nastupati će u medijima, odlaziti na sučeljavanja, stavljati naglasak na svjetonazorska pitanja, samo to joj može pomoći u srazu s Milanovićem, i samo tom metodom može pokazati Škorinu biračkom tijelu da je ona ipak bolja, desnija i hrvatskija opcija”, otkriva nam naš sugovornik dio dogovorene strategije, priznajući da nikome u HDZ-u, pa ni samome premijeru Plenkoviću u ovome trenutku nije jasno, jer predsjednički izbori među ostalim poslali su poruku o podjelama unutar stranke, ali i o podjelama na konzervativnoj političkoj sceni, koje su jače no ikada.

”Nemojmo si lagati, Škoro je postigao povijesni rezultat, uspio je sve tvrdoglave desne lidere okupiti na jedno mjesto, nije bilo raslojavanja, djelovali su složnije nego mi, njegova priča nije mala, on ima ozbiljne osnove za nastavak politike s kojom je krenuo, računamo na to da bi mogao osnovati stranku, i da bez njega neće biti moguće sastaviti vladu, ali o tome ćemo pričati tek nakon što prođu predsjednički izbori, za koje se za sada prst krivice nije upirao ni u koga. Naprosto Plenković drži da sada nije vrijeme za traženje krivca, iako dobro zna da je podbacio predsjedničin tim, ali i ona osobno, jer ona je te ljude birala, nije joj se moglo ništa reći. Bitka će biti tijesna, Kolinda sada mora paziti na svaki potez, više joj se ne smije dogoditi niti jedna greška, jer se sada gleda svaki, ali baš svaki potez, to se secira, ona je u fokusu, i treba promišljati što čini, u tom slučaju borba će biti neizvjesna, ali mislim da ipak imamo šanse da ovu borbu okrenemo u svoju korist”, zaključuje HDZ-ovac.