OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Tko je mlada dama koja će voditi HRT_ovo sučeljavanje?

Voditeljsku palicu na sučeljavanju predsjedničkih kandidata na HRT-u odlučili su prepustiti svojim voditeljima Branku Nađvinskom i Zrinku Grancarić, dok je urednica emisije Ana Jelinić. Kako stoji na internetskim strnicama javne televizije, javnost bi kroz ovu debatu na koju se odazvala i aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, trebala dobiti sliku o svih jedanaest kandidata koji pretendiraju na Pantovčak. Inače, Zrinka Grancarić dugogodišnja je HRT_ova novinarka, koju javnost percipira i kao voditeljicu emisije Teme dana, a publika ju je zapazila tijekom Olimpijskih igara koje je strastvena jedriličarka i novinarka unutarnjopolitičke redakcije odlično komentirala. Riječ je o Zadranki, koja je zbog posla svoj rodni grad zamijenila Zagrebom, a preseljenje joj kako je sama jedne prigode priznala, nije najbolje sjelo.

“Davne 1994. godine javila sam se na audiciju na Hrvatskom radiju – Radio Zadru. I prošla, iako nisu bili baš fascinirani ni mojom bojom glasa ni izgovorom. No, moji tadašnji mentori, Toni Pajkin i Dorotea Perović, odlučili su tada 19-godišnjoj studentici ipak dati priliku, a i trebao im je mladi šljaker za sport. Prvih četiri-pet godina pratila sam sport, da bih potom prešla u informativu, a primarna područja tada su mi bila gospodarstvo i politika. No, zadržala sam i jedrenje pa sam tako prvi put izvještavala za HTV na OI 2008. godine, a od 2011. do 2015. godine izvještavala sam s brojnih regata diljem svijeta. U jesen 2013. godine na poziv Brune Kovačevića, urednika sportske redakcije, preselila sam se u Zagreb, no adrenalin me vukao natrag u Informativu pa sam se 1. listopada prošle godine prebacila u redakciju unutarnje politike HR-a. Rio je ostao dio dogovora sa Sportskom redakcijom” ispričala je Zrinka u intervjuu za Jutarnji, istovremeno Nađvinski je jedno od prepoznatljivijih lica s javnog servisa, za njim su se vukle brojne kontroverze, spočitavalo mu se da je HRT_ov srednjoškolac, no unatoč tome on je na svojoj poziciji postojan i uspješan te prepoznatljiv među gledateljstvom