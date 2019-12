OVIME ĆE GA MRCVARITI: Plenković osobno kreće na Milanovića! Ne piše mu se dobro

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković vrlo je ozbiljno shvatio rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora, iz kojih je kao relativni pobjednik izašao Zoran Milanović. Ne golica međutim šefa Vlade samo Milanovićeva tijesna podjeba, već i činjenica da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za dlaku pobjedila Miroslava Škoru, što je svojevrsna poruka i njemu samome da pod svaku cijenu HDZ-ovu kandidatkinju ponovno mora progurati na Pantovčak, ako namjerava dalje vladati strankom.

Vrlo je dobro Plenković shvatio Škorine poruke iz Lisinskom, te mu je jasno da se oko ovog pjevača skupila družina koja mu radi o glavi, baš zato otvoreno je ušao u predsjedničinu kampanju, preuzimajući kontrolu nad njom. ”Prije desetak dana bilo je sukoba, Plenković je Grabar-Kitarović jasno upozorio da se primiri i stabilizira, ukazao joj je na greške koje čini, prozvao je zbog vrludanja, a na sastanku je dogovoreno da će se on ozbiljnije uhvatiti vođenja kampanje, na njegovu sugestiju predsjednica je u posljednjem trenutku pristala na sučeljavanje, to je bila dobra odluka, Plenković drži da sada kampanju treba fokusirati na Milanovića, ovih dana upravo će ga on ozbiljnije napadati, i spočitavati mu grijehe iz prošlosti”, prepričava dio HDZ-ove strategije naš sugovornik blizak premijeru, kojega su rezultati izbora uistinu zabrinuli, no uvjeren je da pobjeda nije nemoguća pa je stoga osobno u kampanju uključio drugog čovjeka stranke Milijana Brkića.

“Time se simbolično pokazuje zajedništvo o kojem priča posljednjih tjedana”, objašnjava naš sugovornik iz vladajućih redova. A da je na dobrom tragu, potvrđuje i niz posljednjih premijerovih izjava u kojima se vrlo izravno obrušio na bivšeg premijera. ”Ovo je bitka za smjer Hrvatske. Imate protukandidata koji sada glumata da je uključiv i pun zajedništva. Mislim da hrvatski narod nije baš toliko počeo patiti od amnezije da bi zaboravio tko je dijelio Hrvatsku, tko je isključiv i tko nastoji ponovno u drugom ruhu prodati istu priču. I to kao premijer bez rezultata”, poručio je tako premijer ovih dana, dodajući da su pronašli formulu za osvajanje izbora.

”To je da će hrvatski građani prepoznati postignuća predsjednice, da vide da je njen program konkretan, za razliku od onoga njezina protukandidata koji je nepostojeći, da dotiče sve bitne teme hrvatskog društva i da će predsjednica, kao i dosad, nastaviti jačati ugled Hrvatske, brinuti o skladu svih institucija i činiti život zajedno s Vladom kvalitetnijim za sve naše sugrađane”, rekao je Plenković koji nije ostavljao dojam zabrinutosti zbog Škorinih birača, po njemu ne postoje nečiji glasovi na izborima.