OKRŠAJ ŠKORE I HDZ-ovaca! U Kolindinu timu pripremaju mu gadan udarac

Bitka za svaki glas, tako se može opisati kampanja za predsjedničke izbore, u kojoj će se kako zasad stvari stoje koplja lomiti između aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škole. Narednih deset dana bit će se boj za svaki glas, što je vidljivo i iz posljednjeg istraživanja agencije Ipsos za Novu tv, prema kojemu je ovo troje predsjedničkih kandidata zapravo izjednačeno. Naime, potpora aktualnoj predsjednici iznosi 27,4 posto, potpora SDP-ovom kandidatu jest 24, a Škori 23 posto što se zapravo može svesti na razinu statističkih pogrešaka.

Iako se u svim stožerima ankete promatraju pa i analiziraju, u timu Grabar-Kitarović na njih ipak gledaju s dozom rezerve.

”Ankete predsjednici nisu bile naklonjene ni na prošlim izborima, mi na njih doista gledamo s dozom opreza, što ne znači da ih dijelom ne uvažavamo. One su nam zapravo samo motiv da intenziviramo kampanju. Planiramo obići cijelu Hrvatsku, a to što Miroslavu Škori raste rejting ne čini nam se objektivno, sve ankete koje se provode dosad su ponudile dijametralno suprotne brojke, a osim toga, Škoro može skupiti samo šačicu nezadovoljnih HDZ-ovaca. Most i njihova potpora su smijurija, Most je sam sebe deplasirao i izbacio iz političke igre, a Suverenisti svoj uspjeh mogu zahvaliti isključivo Ruži Tomašić”, kritični su u stožeru aktualne predsjednice u kojem vjeruju da je HDZ, bez obzira na previranja, još uvijek sposoban mobilizirati članstvo i osigurati svojoj kandidatkinji pobjedu na izborima.

Pobjedi se nadaju i u Škorinu timu. ”Svjesni smo borbe koja je pred nama, naravno da smo prema anketama rezervirani. Čak i onima koje nam idu naruku treba biti oprezan, mi se s ljudima susrećemo na terenu i dojam je da nam ide bolje nego što se to želi prikazati.

Mi ne mislimo stati, niti se mislimo povući, iduće skupove organiziramo u Splitu i Rijeci, naprosto ulazimo u ovu bitku ozbiljno kao i dosad, ne mislimo da možemo izgubiti, niti da imamo što izgubiti”, konstatiraju u Škorinu timu.