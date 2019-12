OKRŠAJ PENAVE I BUJANCA! Vukovarski gradonačelnik napao voditelja

Vukovarski gradonačelnik HDZ-ov Ivan Penava sukobio se s Velimirom Bujancem, televizijskim vodteljem koji slovi za zagovornika predsjendičkog kandidata Miroslava Škore. Naime, kako javljaju Bujanec je preko mobilnih aplikacija dijelio u zatvorenim grupama informacije o tome kako Srbi masovno u Vukovaru glasaju za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, i to kako je utvrdio i oni “uvozni” i domaći. Bujanec je to završio porukom “Bravo za Penavu, odradio je sa SDSS-om”.”Kad ne poštuješ svetinje, ne biraš sredstva, nemaš morala i još uz to lažeš, bez obzira na krajnji ishod: Nisi ni krenuo, a već si izgubio”, replicirao mu je Penava. Zanimljivo, ovaj dvojac donedavno je bio u prisnim odnosima, koji su po svemu sudeći zahladili nakon što se Penava priklonio HDZ-ovoj predsjedničkoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović.