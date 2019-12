Most

OGLASIO SE GRMOJA: Evo koga će podržati u drugom krugu predsjedničkih izbora

Autor: Dnevno

U prvom krugu predsjedničkih izbora Most je svoju podršku dao nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori. Postavlja se pitanje što će birači koji su svoj glas dali Škori učiniti u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Saborski zastupnik iz redova Mosta Nikola Grmoja otkrio je što namjerava učiniti 5. siječnja 2020. godine, stoji na službenoj stranici Mosta. Grmoja je istaknuo da nema namjeru govoriti drugim biračima koji su podržali Miroslava Škoru, što da učine te da to svi moraju odlučiti za sebe.

”Nisu to moji birači, to su birači Miroslava Škore. Svi će oni postupiti po svojoj savjesti. Ja mogu govoriti samo u svoje ime”, rekao je Grmoja. Kako ističe Mostov zastupnik, on svoju podršku najvjerojatnije neće dati ni Zoranu Milanoviću, ni Kolindi Grabar-Kitarović, a objasnio je i zašto. “Ne mogu dati glas čovjeku koji je bio premijer kada su se događali skandali u veleposlanstvu u Washingtonu i Canberri, dok je Vesna Pusić bila ministrica vanjskih poslova, a koje je otkrio diplomat, Damir Sabljak.

Ne mogu dati ni glas ženi, čija stranka je to skrivala i branila one koji su te propuste počinili i koja je jednog od krivaca Joška Paru nagradila boljim mjestom u Bruxellesu. Ja sam na strani gospodina Sabljaka, a njih dvoje dolaze iz istog inkubatora u Zrinjevcu, iste partije. Najvjerojatnije ću glasati u drugom krugu i ispuniti građansku dužnost, ali prekrižiti listić”, zaključio je Grmoja.