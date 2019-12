Obećanje Grabar Kitarović o plaći od 8000 eura je OBIČNA ‘PATKA’! Evo i zašto:

Autor: Dnevno

“Imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade”, izjavila je jučer na predizbornom skupu u Osijeku aktualna predsjednica i HDZ-ova kandidatkinja za drugi mandat Kolinda Grabar-Kitarović.

Predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković vjeruje da je predsjednica tijekom mandata ostvarila kontakte koji bi mogli osigurati takve poslove.

S druge strane, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nije bio razgovorljiv kada ga je novinar N1 televizije upitao za komentar predsjedničinih izjava.

Iako službenih informacija nema, Dnevnik.hr doznaje da je o poslovima koje je spomenula u Osijeku razgovarala s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom tijekom posjeta toj zemlji u srpnju ove godine.

On je navodno ponudio da hrvatski IT stručnjaci dođu u Izrael na obuku, vrate se u Hrvatsku i rade za izraelske tvrtke. Izrael ima veću potražnju nego ponudu IT stručnjaka, pa nudi Hrvatima da pomognu, piše Dnevnik.hr.

Prosječna plaća softverskog inženjera u Izraelu iznosi 5000 eura, a izvor blizak Kolindi Grabar-Kitarović za Dnevnik.hr objašnjava da bi to bilo približno 8000 eura u bruto iznosu.

Naime, riječ je o novcu kakav ne dobivaju iskusni programeri, web developeri i softver developeri. Riječ je o bruto iznosima od 65 do 85 tisuća američkih dolara – u Sjedinjenim Američkim Državama. Identične svote “vrte” se u Kanadi, Irskoj, Njemačkoj…, prenosi rtl.

Preračunato u eure, to je godišnje 76.250 eura bruto ili 567.290 kuna. Mjesečno je to iznos od 6354 eura. Vrijedi ponoviti, riječ je o bruto iznosu, što znači da se ovisno o poreznoj politici određene zemlje treba oduzeti određeni postotak pa je cifra niža. Vrijedi ponoviti i da je riječ o iskusnim zaposlenicima na najodgovornijim pozicijama, što znači da vrlo rijetko imaju privilegiju raditi od kuće, a još manje na drugom kraju svijeta.

Oni koji imaju manje od pet godina iskustva imaju plaće niže za otprilike 20 posto, dok oni koji rade od kuće, odnosno “na daljinu”, dobivaju dvaput ili triput manje plaće.

Toliku plaću nemaju ni lideri timova programera i developera u razvijenim zemljama.

Kad smo kod kuće, ako se vodimo prosječnim primanjima programera u Hrvatskoj, situacija je još gora po izjavu koju je bez previše savjetovanja, informiranja i argumenata “izbacila” predsjednica. Izvršni direktor (CEO) Bornfighta & Mediatoolkita Tomislav Grubišić, prije tri mjeseca dao si je truda pa na analizi 3000 hrvatskih programera otkrio njihovu prosječnu plaću.

“Ovogodišnja prosječna plaća programera je gotovo 10.000 kuna, a prosječna plaća senior i lead programera koji radi preko paušalnog obrta je 17.000 neto”, naveo je Grubišić u analizi.

Suradnja Hrvatske i Izraela je minimalna, na što je upozorio Benjamin Netanyahu, i iznosi oko 50 milijuna eura. Treba raditi na tome da se potakne trgovinska razmjena između država, ali i izraelski izvoz u zemlje srednje Europe, kazao je Benjamin Netanyahu prilikom posljednje susreta s Kolindom Grabar Kitarović, dok se ona prisjetila najboljih prijateljica iz srednje škole. O spomenutim poslovima od 8000 eura tada ni riječi.

– Vjerujem da će budućnost ovih dvaju gradova obilježiti razmjena koja će ih zbližiti, a to je razmjena robe i turista. Moram reći da sam i osobno povezana s Haifom. Svaki put kada čujem ime grada, sjetim se jedne od svojih najboljih prijateljica iz srednje škole, izjavila je tada predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.