NOVA PANIKA U KOLINDINU TIMU! Što Škoro smjera: Je li moguće da joj ovo radi?

Može li predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uopće pobjediti na izborima, pitanje je to koje se sve intenzivnije postavlja unutar HDZ-a, stranke koja je stala iza njene borbe za još jedan mandat. U vladajućim redovima, ne strahuju od Zorana Milanovića, s njime će šefica države lako. Strah u kosti uljeva im Miroslav Škoro, jer s njime ne znaju na čemu su. ”On je ušetao u naš birački bazen, i to doista jest problem.

Predsjednici je teško odrediti smjer kampanje, s jedne strane tu su birači centra na koje ide Milanović pa i Mislav Kolakušić, a s druge strane tu je desnica, koja je do Škorine pojave bila sigurna. I sama predsjednica je sve nervoznija, strahuje ne samo od rezultata u prvom krugu, već i od onoga što bi se moglo dogoditi u drugom krugu”, prepričava naš sugovornik atmosferu u vladajućim redovima te dodaje kako nije nemoguće da se i na prosinačkim izborima pojave crni labudovi, a krivca za to vidi u premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću.

”Ne radi se tu o nikakvoj posebnoj opstrukciji, dobar dio HDZ-ovaca nezadovoljan je Plenkovićem, a to bi se moglo odraziti i na predsjedničke izbore, ljudi će iz revolta prema Plenkoviću glasati za Škoru, jer drže da je to glas za konzervativniji HDZ. Moglo bi se ponoviti ono čemu smo svjedočili na europskim izborima, a osim toga pitanje je što će biti s drugim krugom. Nije nemoguće da ukoliko Grabar-Kitarović sa Milanovićem uđe u drugi krug, Škorini birači odluče glasovati i za njega. Razlika je sve manja, a borba će definitivno biti tijesna.

U Škorinom timu je i dio ljudi koji su na prošlim izborima radili s predsjednicom s kojom su se rastali u neugodnom tonu. Ako dobro obratite pažnju, možete vidjeti da on puno jače udara po Grabar-Kitarović nego po Milanoviću, pa evo ovih dana su se složili po pitanju štrajka prosvjetara. Nije to slučajno”, u strahu tumaći naš sugovornik dodajući da će se preko predsjedničkih izbora udarati i na Plenkovića, te da bi oni koji ga kane rušiti to mogli učiniti dovodeći u pitanje pobjedu aktualne predsjednice na prosinačkim izborima. ”Bar trećina predsjedničinih glasača, dati će svoj glas Škori, to su nekakva predviđanja unutar stranke, i o tome se otvoreno progovara, čak su provedena i neka istraživanja na tu temu. Pazite, sa Škorom se druže mnogi istaknuti HDZ-ovci, neki su se i sastajali s njime. Istina, ništa još nije sigurno, ali sigurno je da HDZ-ov vladaju strah i panika, a oni su prešli i u predsjedničin tim”, konstatira na koncu naš sugovornik.