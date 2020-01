NITKO GA NIJE NI PRIMJETIO: Brkić je već povukao prvi konkretan potez u Kolindinoj kampanji

Svi sukobi i unutarstranačka previranja gurnuti su pod tepih, dojam je to koji se može steći iz aktivnosti koje se odvijaju u vladajućoj stranci uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, u kojega je njihova kandidatkinja, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ušla kao drugoplasirana, jer tijesnu pobjedu odnio je SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović. Upravo stoga, sva stranačka mašinerija, pa i oni koji ne simpatiziraju Plenkovića zasukali su rukave te javno agitiraju za aktualnu šeficu države potporu joj je shodno tome dao Miro Kovač, ali i drugi pretendent na fotelju šefa HDZ-a Davor Ivo Stier. Ovom dvojcu Grabar-Kitarović i javno se zahvalila, no najintrigantnije ime koje se kao ključno pojavilo u finišu kampanje za drugi krug svakako je ono Milijana Brkića, čovjeka koji je prije pet godina osigurao predsjednici prvi mandat. Njegov angažman u SDP-u opisan je kao napadaj panike u taboru konkurentice, međutim, Brkić se na to ne osvrće, on se ozbiljno primio posla, koji mu je u ranijim kampanjama osigurao status čudotvorca. Potpredsjednik Sabora i bivši Karamarkov saveznik HDz-u bi trebao osigurati Škorine glasove, mobilizirati birače na terenu te osigurati predsjednici i u drugom krugu potporu dijaspore, i svoje rodne Hercegovine. Plenković je na njegovom ulasku u kampanju i sam inzistirao, ignorirajući pritom da je baš on taj koji ga je svojedobno pokušavao elimirati. Ovaj dvojac evidentno je zakopao ratne sjekire, a plan za kampanju do u detalj je razrađen.

”Brkić je već povukao prvi konkretan potez, iz središnjice stranke poslane su upute kojima se ljude pokušava potaknuti na izlazak na glasovanje, ne teče to na terenu onako glatko kako je išlo prije pet godina, dio kolega je dosta gnjevan na Plenkovića pa je Brkić sada u neobranom grožđu, ali njega to ne muči previše. On je svjestan da ga je Plenković bio primoran angažirati, a Brkić je stranački vojnik, on ponude i zadatke ne odbija ni pod koju cijenu. Brkić je u kampanju uveo Domagoja Bebića koji će sa Zoranom Tomićem raditi na strategiji, Tomić bi predsjednicu trebao pripremati za sučeljavanja, a osim toga, u čevrtak je održan sastanak na Pantovčaku, bilo je dosta nezgodno i burno, ali dogovor je ipak postignut, a ako predsjednica unatoč Brkićevom angažmanu ipak podbaci na izborima, on već i za to ima izgovor, reći će da su ga se prekasno sjetili”, objašnjava odnose unutar stranke naš dobro upućeni sugovornik iz HDz-a.