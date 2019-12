NEŠTO SE ČUDNO DOGODILO ŠKORI! Frka u njegovom stožeru: ‘Dobro pogledajte snimke’

Što se dogodilo Miroslavu Škori, pitanje je to koje se diskretno postavlja i među onima koji podupiru njegovu kandidaturu za predsjedničke izbore. Ujedno, pitanje je to koje se nametnulo nakon debate na HRT-u. ”Neugodno nas je iznenadio, očekivali smo više žara, borbe, podbacio je, a to nam je čudno, pa taj čovjek godinama nastupa, nije moguće da ga je pojela trema, i on sam uvidio je da je podbacio. Dobro pogledajte snimke sa završne riječi, čovjek se uznojio, mucao, bio nesiguran, djelovao je kao da mu je rasprava pala neugodno, ma od prve minute predstavljanja, on nije djelovao uvjerljivo, napade na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović čitao je s papira, on kao da tome nije dorastao, nije koristio replike kako spada, nije bio konkretan.

A tek sve ono što je prešutio ‘Peovićki’. Pa to ne može biti taktika, jer on je poslan na debatu da pridobije šire birače, nije uspio u tome, pokušavao se snaći, ali kakvi, djelovao je prestrašeno. Đapić ga je nadigrao, on se sjedeći uspio nametnuti svojem biračkom tijelu, na Škorinim temama, nije čak ni o poduzetništvu govorio kako je trebao”, priča nam jedan suverenist preplašen za Škorin rejting i rezultat izbora. Kako kaže, Škoro je dosad slovio za favorita, ali on je svjesno, ili ne, tijekom rasprave učinio uslugu Grabar-Kitarović. ”Očito da nije ona ta koja je trebala izbjegavati debate”, zaključuje naš sugovornik.