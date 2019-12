NERVOZNA, ZBUNJENA, NEDOREČENA! Što se događa s Kolindom: Strah se prolama njenim stožerom

Kada je u noći, nakon prvog kruga predsjedničkih izbora drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić čestitao Miroslavu Škori na postignutom rezultatu, postalo je evidentno, kako HDZ kreće u utrku za drugi krug predsjedničkih izbora gurajući svoju kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, u prostor koji je ostao iza Škore, koji se nije uspio domoći drugog kruga.

Nije međutim, Brkić trebao čestitati Škori da bi se došlo do toga zaključka, očigledno je da bez potpore Škorinih birača predsjednica o novom mandatu može samo sanjati, znaju to vrlo dobro HDZ-ovi stratezi, koji se zadnjih par dana usprkos božićnim zakuskama i blagdanima koji im odvlače pažnju love za glavu.

“Treba privući Škorine birače, svi smo mi toga svjesni no tražimo način na koji ćemo to prvesti, svjesni smo da te nije nimalo jednostavan zadatak, predsjednici fali čvrstine i odlučnosti, podbacila je već u noći nakon izbora govorom koji je bio prazan, ništa nije rekla, a pričala je svašta. Neoprezna je, i istrčava”, kaže naš sugovornik dodajući da je trenutno nemoguće prognozirati rezultate drugog kruga jer se doslovce bore za svaki glas.

”Dobro je što se angažirao Milijan Brkić, on je i prije pet godina odigrao značajnu ulogu u kampanji, on jedini donekle može utjecati na Škorino biračko tijelo, jasno nam je da je motiv djela Škorinih birača udar na Plenkovića, to u stranci izaziva nervozu, i opet je sav fokus na njemu, umjesto da se usredotočimo na Milanovića, kojemu bi pobjeda mogla pasti u krilo bez previše truda. Nije nam svjedno, strahujemo i od protestnih glasova, koji bi se mogli sliti Milanoviću”, konstatira naš sugovornik dodajući da je i predsjedničinim timom zavladala nervoza, panika i napetost.

”Ona je zbunjena, a ljudi koji su joj vodili kampanju još više, srećom, Plenković je prije par dana prelomio, i ozbiljnije se uključio u kampanju, on je angažirao Brkića, i to je pokazatelj da se kampanja ipak miče s mrtve točke”, zaključuje HDZ-ovac.