MILARDOVIĆ ZA DNEVNO: Milanović ih je nadjačao u diskusiji, Škoro se prestrašio, bio suzdržan

Profesor političkih znanosti Anđelko Milardović za naš je portal prokomentirao sučeljavanje predsjedničkih kandidata na javnoj televiziji.

”Ta debatu organizirali su ljudi s HRT-a i ona se tematski nastojala kretati u gabaritima ustavnih ovlasti predsjednika republike, mislim na teme koje su bile predstavljene u kojima su oni na dugo, i na široko debatirali. S druge pak strane, u drugom sloju su bila svjetonazorska pitanja s kojima su oni bili testirani kako bi se predstavili potencijalnim svojim biračima. Što se tiče tih identitetsko svjetonazorskih pitanja mislim da su najtemeljitiji, a da ne kažem najradikalniji odgovori bili s radikalne ljevice, mislim na gospođu Pejović koja je bila u polemici s gospodinom Milanovićem, što je logično jer unutar svjetonazorskih političko-ideološki sličnih grupa su najbritkije i najveće polemike, s druge strane ta svjetonazorska napetost, ili radikalnost je bila na dijametralno oprečnom polu, misli se na Đapića, ono što mi se svidjelo da su neki kandidati isticali promjenu izbornog zakonodavstva”, kaže Milardović koji tu promjenu izbornog zakonodavstva i osobno podupire.

”Ono što sam uočio jest da Kolinda Grabar-Kitarović niti Zoran Milanović nisu spominjali u ovoj debati koliko je to uopće i smisleno, Kolakušić i Đapić su spominjali, dok ostali kandidati nisu se baš bavili promjenom izbornog zakonodavstva. Smatram da je promjena izbornog zakonodavstva jedna od bitnih tema pa se našla i u ovoj debati. Zašto je ta tema bitna? Pa zato što je ona majka svih tema. U odnosu na politički sustav, zbog toga što su ovakva pravila metode proizvela ovakav degenerirani sustav koji više ne služi građanima”, kaže nadalje naš sugovornik koji se posebno osvrnuo na Miroslava Škoru, koji se tijekom debate promjenom izbornog zakonodavstva nije bavio.

”Naprosto kao da se prestrašio, kao da je bio u nekakvoj defanzivi, kao da je bio nekako suzdržan, ne znam što se dogodilo s njim. Škoro kao da je aterirao, dakle, čak je bio i koncilijantan u odnosu na našu predsjednicu, nije se pokazao taj neki sukob na desnici, mislim na Škoru i na Grabar-Kitarović”, komentira nadalje Milardović koji se dotakao i Pernara koji je tijekom sučeljavanja bio upečatljiv replikama.

”Kad njega čovjek sluša, to su različiti stavovi iz različitih svjetonazora, političkih ideologija, odakle on to crpi, gdje to sve spaja”, pita se Milardović dok za Daliju Orešković kaže da je bila dosta stabilna i bez uvijanja. ”Ona je bila jasna i razgovijetna u mnogim stvarima, ono što se meni učinilo, ne tvrdim da je to tako, to je percepcijska razina, da su ovi kandidati kojima se ne daje nikakva šansa bili bolji od favorita. Dobro, za Milanovića znamo, on je tu rezolutan, nadjačao ih je u diskusiji, on ima taj potencijal što se tiče znanja i verbalnih sposobnosti, jasnoće i razgovijetnosti. Bar nije muljator. Meni se sviđa kako on to radi, meni se sviđa zbog toga što nema muljanja, s njim smo na čisto, ove bele rukavice različite, Budina deca su opasna. Dakle, mislim ovi kadrovi ministarstva inostranih dela RH to su zanimljivi likovi koji vode od Plenkovića, dalje preko Kolinde pa i Škoro je bio dio toga, distancirao se. Mislim da će nas kadrovi tog ministarstva doći glave”, priča Milardović koji se osvrnuo i na samu debatu koja se može usporediti s domaćicom koja razvlači pitu, razvučena je.

”Debata je bila razvedena kao hrvatska obala, tko to može pratiti, tako je to namješteno da se proizvede jedan privid debatiranja i raspravnosti, ali u biti je to toliko razvedeno, toliko široko i nepregledno, ali dobro, ona nije bila promašena u tematskom smislu, imala je dva kata na komunikološkoj razini. Prvo su gospođa Čakarun, i ovi koji su to osmislili, nastojali se držati tih četiri, pet tema koje proizlaze iz Ustava pa nisu mogli postavljati pitanja o hortikulturi i paunovima na Pantovčaku, premda su ustavne ovlasti takove da bi kandidati trebali s obzirom na višak vremena završiti studij hortikulture jer gore ima puno biljaka, moraju biti osviješteni ekološkim, a ima i puno beštija. Dakle ni ta pitanja ne bi kako je to zamišljeno kao jedan show bila suvišna. Pitanje svih pitanja se referira na smisao izravnog izbora predsjednika RH to govorim sa odmakom u odnosu na sve dosadašnje izbore. Postavlja se dalje pitanje, to sam danas rekao i u nekim privatnim krugovima, moramo li mi platiti kao društvo 15 milijuna kuna da bi gledali kako se oni međusobno vrijeđaju, ponižavaju i padaju nisko, a željeli bi letjeti visoko da vode ovu državu i prezentiraju je u svijetu. Što smo mi čuli o budućnosti večeras? Ništa”, navodi Milardović uvjeren da je to tako i postavljeno i da predsjednici ništa ne mogu promijeniti, a u jednom djelu debate, odnosno simulirane demokracije dio sadržaja zalazio je u rukavac onog djela izvršne vlasti koji pokriva Vlada.

”To stalno oni brkaju, to je stalno brkanje svjesno, ili nesvjesno sasvim svejedno. Radi se o brkanju i pokušaju nadmetanja, odnosno zadobivanja veće količine vlasti, tako dolazimo do napetosti”, uvjeren je naš sugovornik koji se pita kako će se povećati ovlasti predsjedniku u odnosu na Plenkovića i njegov briselski produkt. ”On ima faraonske ovlasti, kako to ne razumiju među kandidatima to natjecanje za povećanje ovlasti, ili igra prijestolja. Onda dolazimo na teren izbornog sustava kojega bi trebalo redizajnirati, i oko toga se dogovoriti, ako oni žele povećanje ovlasti, ajde dobro, onda neka se to ustavom regulira da bude polupredsjednički sustav, ili čisti prezidencijalni, ili da se prestane s tom lakrdijom i uvjeravanjem da je snaga predsjednika republike velika jer se bazira na izravnom izboru, što kad do toga dođe, njegova snaga je nikakva u odnosu na ustavne ovlasti. Ako je tome tako, zašto se on ne bi birao u parlamentu, i zašto bi mi trebali platiti 15 milijuna da gledamo kako se međusobno vrijeđaju, hoće voditi državu, a to što rade je nespojivo, njihovo ponašanje bazirano je na najnižim mogućim strastima, čistoj volji za moći, na izbjegavanju rasprave”, ocijenjuje analitičar dodajući da se i večeras na HTV-u spašavala situacija, te da je izmakla sadržajna komunikacija. Što se pak tiče prognoza oko izbornih rezultata Milardović je jasan, on se u to ne želi upuštati.

”Nisam ja Vakula, ovo je materijal koji je trenutno ponuđen, u tom slučaju ja ne mogu dirati ulogu Vakulinu, ne mogu odigrati zato što mislim nikad se nije dogodilo da smo imali tu heterogenu ponudu, a nije se dogodilo ni ovo što smo sad opisali. Koliko god je politika nastojala biti racionalnom djelatnošću, ona je kombinacija racionalnog i iracionalnog, moguća su iznenađenja, nitko to ne zna. Ovi manipulatori anketama, Pr agencije, kompletna Pr-bojna koja je napravila štetu demokraciji ovdje, savjetnici u stožerima, koliko god oni kreirali događaj, odnosno proizvodili događaj, tko zna kako će odreagirati biračko tijelo. Mislim da je najpristojniji odgovor da na to pitanje ne odgovorim”, konstatira u konačnici, dodajući da predsjednički kandidati nisu svjesni da je u kampanji obeščašćena institucija predsjednika Republike zahvaljujući njihovom komuniciranju.