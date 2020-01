Milanović večeras planira opako napasti Kolindu: ‘HDZ kampanjom ugrožava nacionalnu sigurnost, otkrit ću Kolindine veze s podzemljem!’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović najavio je u četvrtak kako će u večerašnjoj debati na HTV-u govoriti o članstvu svoje protukandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović u nadzornim odborima firmi koje je, kako je rekao, HDZ 1990-ih godina opustošio i opljačkao.

“To su sve bitne stvari da biste dobili totalnu sliku o nečijoj osobi, karijeri, vezama s podzemljem, odnosno s ljudima koji imaju problema sa zakonom. Sve su to stvari jako bitne za predsjednika”, poručio je SDP-ov kandidat Milanović s bjelovarske gradske tržnice gdje se družio s građanima.

Naveo je kako će večeras govoriti o tome da je HDZ-ova kandidatkinja Grabar-Kitarović s 27 godina sjedila u nadzornim odborima firmi koji se uništavane 1990-ih godina, “u koje je HDZ svoje omladince i omladinke gurao da za lijepu naknadu pored plaće nadziru te firme koje su opustošene, opljačkane”.

Naglasio je kako on i njemu bliski suradnici i ljudi u tome nisu sudjelovali, da su na to uvijek gledali s velikom odbojnošću, “a gospođa Kitarović je, to je njezin svijet”.

Milanović je rekao i kako to što je HDZ u završnicu kampanje uključio osobe poput zamjenika predsjednika stranke Milijana Brkića i bivšeg savjetnika predsjednice za nacionalnu sigurnost Vlade Galića svjedoči da u izborima koristi obavještajni sustav, što je ocijenio opasnim za nacionalnu sigurnost.

“To nam pokazuje da uz taj obavještajni sustav HDZ kad god ima priliku maltretira cijelu Hrvatsku, ima monopol vlasti protiv kojeg se borim, to naprosto treba odmaknuti od njega”, istaknuo je.