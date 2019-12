Milanović ulazi u drugi krug, ako sam sebi ne zabije ‘euro autogol’

Autor: dnevno.hr

Mario Petrović, predsjednik Uprave agencije za integrirano tržišno komuniciranje Millenium promocija (MPR+) dao je intervju za novilist gdje je analizirao aktualnu kampanju za predsjedničke izbore.

‘Kada govorimo konkretno o kandidatima koji po istraživanjima imaju šanse ući u drugi krug, rekao bih da je svatko na neki način prilagodio kampanju svojoj osobnosti.

Kolinda Grabar Kitarović je pokazala da voli biti izrazito aktivna i bliska ljudima pa je tako složila i samu kampanju. Najavila je da će obići Hrvatsku od Prevlake do Dunava, a u njezinom timu očito očekuju da će takav način kampanje donijeti rezultat. Rekao bih da sam to i očekivao jer kod Grabar Kitarović je prisutna velika energija kad je u pitanju komunikacija i rad na terenu. Takva kampanja uvijek ima i onu malo težu stranu, a to je da se kandidat, u ovom slučaju kandidatkinja, umori i nema koncentracije za slanje poruka u trenucima kad je to najpotrebnije.

Miroslav Škoro je veći dio terenskog posla obavio bez obzira na planove u konkretnoj i službenoj kampanji. Njegovi nastupi i koncerti od trenutka kada je objavio da ide u utrku za Pantovčak bili su najbolja moguća kampanja za takvu vrstu kandidata. I to je prilično dobro iskoristio. Sama kampanja za Škoru će biti više nadmetanje s glavnom protukandidatkinjom, jer ako misli ući u drugi krug mora zagrabiti malo šire od same desnice koje je dosad dobrano hranio svojim medijskim nastupima.

Zoran Milanović ostao je Zoran Milanović. To je možda i ponajbolji opis kandidata. Dosljedan je svojim nekonvencionalnim stavovima koji streme ukidanju svega za što se trenutno bori. Njegova sreća je ta da nema ozbiljnijeg protukandidata na lijevoj strani političkog spektra pa je njegov drugi krug vrlo blizu. Osim ako u kampanji sam sebi ne zabije neki »euro autogol«.

Mislav Kolakušić nije samo antisistemski igrač. On je prije svega ozbiljan populist koji igra na one najniže emocije dijela populacije koja je sklona rušenju svega što je do sada napravljeno i kretanju ispočetka. Racionalno gledajući, svima je jasno da je to nemoguća misija, ali dijelu biračkog tijela koji je politika dovela na rub siromaštva to je sasvim svejedno. Oni će birati njega i taj broj može samo rasti.

On uzima svima po malo, a čini mi se da bi u ovom dijelu izbora i službene kampanje najviše mogao uzeti Škori i nešto manje Milanoviću. Jer dio biračkog nezadovoljnog tijela vratio se SDP-u, a to je sklizak teren kada vam se pojavi ovako snažan populist kakav je Kolakušić. Jako je bitan ovaj period kampanje kada se ulazi u finiš, a Kolakušić je ušao potpuno nepotrošen, poglavito medijski. Rekao bih da je najbolje procijenio ulazak u aktivni dio kampanje. Uz njega to je dobro napravila i Grabar Kitarović jer je zadnja dva do tri mjeseca pustila kandidate da se nadmeću međusobno i s premijerom, a ona se relativno sačuvala za ovaj najžešći dio kampanje. Upravo za njih dvoje to bi mogla biti prednost u ovih zadnjih dvadesetak dana.

Upitan zašto populizam jača, te je li to zbog digitalnih platformi, koje omogućavaju širok doseg i potpunim outsiderima, ili je nešto drugo posrijedi, Petrović je kazao kako je razlog ‘prije svega, zbog potrošenosti postojećih politika i animozitetu prema elitama. Kolakušić je primjer toga. Građani su ljuti na elite, a on na najprivlačniji način govori ono što oni žele čuti. Možda govori i istinu. Ali, naravno da su te stvari teško ostvarive… No, on je melem za mnoge uši. Mase vide nepripadajuće bogaćenje elita, i želi promjenu. Dobrom broju ljudi to je sasvim dovoljno da zaokruže njegovo ime. No, takva rješenja najčešće nisu dugoročna, pogledajmo samo Živi zid i Ivana Pernara, Orah itd. Velike stranke s ozbiljnom organizacijom ipak na kraju opstaju. Evo, i SDP je stabilan, unatoč Davoru Bernardiću, rekao bih.’.

