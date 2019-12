‘Milanović se pokazao kao iskusni politički mačak s devet života, Škoro najslabije iskoristio sučeljavanje’

Autor: Dnevno

Mario Petrović, predsjednik Uprave agencije za integrirano tržišno komuniciranje Millenium promocija (MPR) analizirao je jučerašnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata. Iako su brojni komentirali jučerašnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata, rijetki su oni koji će se istinu potruditi i napisati sveobuhvatnu, kvalitetnu i objektivnu analizu, kakvu je napisao gospodin Petrović, stoga istu prenosimo u cijelosti:

”Sučeljavanje HTV-a koje je predugo trajalo ipak je imalo svojih svjetlih trenutaka, ali je i razotkrilo mnoge nedostatke ponekih kandidata te ukazalo na one koji su zalutali na ove izbore.

Nakon više od dva i pol sata mogli smo vidjeti razliku između političara koji imaju kapacitet za obnašanje dužnosti predsjednika RH pa i u ovim smanjenim ovlastima i onih koji to nemaju.

Zoran Milanović pokazao se kao iskusni politički mačak s devet života koji je dorastao komunikacijskim izazovima ovakvih javnih nastupa, a i sadržajem nije zaostajao.

Uz bivšeg premijera i Kolinda Grabar-Kitarović vjerojatno je ponajbolje iskoristila televizijski nastup. Aktualna predsjednica držala se jednako kvalitetno sve vrijeme sučeljavanja, a i poruke su joj bile izbalansirane i dobro usmjerene njezinom biračkom tijelu. Mogli bi smo reći da su Milanović i Kitarović bili ‘premijer’ i ‘predsjednica’ u ovom sučeljavanju, a svi ostali su to samo pokušavali i to bezuspješno. Pa čak i njihove uvodne i zaključne riječi bile su daleko kvalitetnije i suvislije od svih ostalih kandidata.

Sučeljavanje je pokazalo još nešto. Naime, pokazalo se da je Anto Đapić možda i ponajbolje zastupao stavove desnice, a Katarina Peović ljevice. Uz napomenu da je Katarina Peović, bez obzira slagali se mi s njezinim stavovima ili ne, komunikacijski zasjenila sve ostale kandidate koji ciljaju (čak) i na lijevi centar i lijevo od centra pa i Daliju Orešković te Dejana Kovača. Peović je bila jasna u izričaju, čvrstih stavova i jasno je apostrofirala što misli o stavovima svojih protivnika. Možda i najjači highlights njenog nastupa bio je direktan napad na protukandidata Škoru, a na koji se on vidljivo zacrvenio.

S druge strane, Đapić je pokazao kako kandidat desnice može biti jasan i komunikacijski precizan te da i nakon puno godina u mirovini ima taj toliko potreban politički eros koji mnogima u studiju ipak nedostaje. Zamjerka mu je dakako nesuvislo odabrana odjeća s naglaskom na loše povezanu krvatu i oko vrata preveliku košulju.

Pretpostavljam da će dio birača desnog biračkog tijela biti zadovoljan s nastupom Miroslava Škore, ali dojam je da je on daleko najslabije iskoristio ovo sučeljavanje (a trebao je baš ovdje komunikacijski ‘zakucati’ svoj drugi krug). Pomalo blijed i siv nastup, smrknuta i umorna lica, nikako nije način da pošaljete poruke širem sloju birača i da oni te poruke percipiraju. Tome je pridonijela i njegova slaba neverbalan komunikacija i nedostatak žara u iznošenju stavova, pa sve do sivog odjela i kravate koje je izabrao i u to sivilo se potpuno uklopio. Vidljivo je baš na njegovom primjeru kako postoji raskorak između snimljenih poruka i nastupa uživo. Iako je zazivao sučeljavanja na drugim televizijama, možemo zaključiti kako je za njega bolje da ih nije bilo. Za Škoru možemo reći da bolje izgleda u svojim političkim spotovima nego u javnim političkim nastupima.

Dok je Juričan zabavljao sve nas pred ekranima svojom izvrsnom satirom, pa i dio kandidata u studiju – nastupom su potpuno razorčarali Kolakušić i Pernar. Ponavljajući svoje stavove koje je već puno puta izrekao na sličan način, Kolakušić nije donio nikakav ‘upgrade’ u svojim stavovima, a u trenucima je izgledao pomalo zastrašujuće za nas gledatelje. S druge strane, Pernar koji je u trenutku govorio o legalizaciji lakih droga ponekad se činio kao da je upravo on na nekom svom “tripu”: bez razumljivih komunikacijskih poentiranja bit će zapamćen po laganom neverbalnom osmjehivanju tijekom cijele emisije koje bi moglo biti shvaćeno kao i podcjenjivanje birača. Zasigurno njegov najlošiji javni nastup u kojem je očito falilo redarsko “iznošenje kandidata iz studija”, a koje bi onda nadopunilo njegove nemušte i neuvjerljive odgovore.

Kandidat Babić potpuno je zalutao na ovo sučeljavanje i ovo je bilo iznad njegovih komunikacijskih kapaciteta.

Zaključno možemo kazati da je Kitarović i verbalno i neverbalno pa i odjećom odradila vrlo dobar nastup šaljući jasne poruke, a najbolji dio njenog nastupa je vjerojatno napad na dio ljudi u tajnim službama i poruka da će ih “pomladiti”, što god to značilo. Neverbalana komunikacija Grabar-Kitarović izgledala je vrlo suvereno. Neverbalni stav – koji je iskazala gledajući u oči protivnike dok su ju oni napadali – bio je iskaz njezine dobre pripreme i jako dobre koncentracije za vrijeme nastupa. Ostaje pitanje zašto ovakav nastup aktualna PRH nema i na svojim skupovima? No, još jednom treba istaknuti, pojavljivanje na sučeljavanju njezin je pun pogodak.

Zoran Milanović dobro se suzdržavao dok su ga napadali i s lijeva i s desna. Rekli bi smo da je uspio sustegnuti svoj neugodan karakter, a što je za njega samo po sebi velik dobitak.

Najbolji je bio kada je govorio o svojem mandatu premijera jer je izgledao najiskreniji i u tom trenutku emotivno vjerojatno najbliži svojem biračkom tijelu. Milanović je čak bio uvjerljiviji u nekim pitanjima koje možemo smatrati ‘lenom’ desnog biračkog tijela kao što je npr. odnos prema BiH, kada je istaknuo da ta država ne zaslužuje komentar koji stane u jednu minutu, te podsjećanjem na svoj posjet Mostaru. Pokazao je u tim trenucima emociju i bio je uvjerljiv. Od muških kandidata nabolje je također odabrao odjeću u kojoj je nastupio baš kao i Grabar -Kitarović među ženskim kandidatkinjama.

I na kraju treba reći da je Dejan Kovač kao kandidat liberalne opcije puno slabije artikulirao svoje stavove od očekivanog. U trenucima spor u artikulaciji, a u momentima čak i neugodan, ali bez pravog razloga, među onima je koji su najlošije iskoristili svoj televizijski nastup. Predstoji mu još puno komunikacijskih treninga javnih nastupa ako bude želio biti ozbiljan političar. Može učiti od Đapića u onom brzom i artikuliranom govoru, naravno, ne u stavovima s kojima se kao liberal ne slaže.

Dalija Orešković došla je potpuno krivo odjevena u crnu odjeću. Neverbalnom i verbalnom komunikacijom pokazivala je veliku nervozu i želju da “sve napadne” u istom trenutku. Nije uspjela u svom naumu i iako je komunikacijski bila bolja od Kovača i onih zalutalih kandidata, ukupan dojam je prilično blijed i nije baš za pamćenje”, napisao je Petrović.