Milanović o Kolindinoj izjavi o korupciji u SOA-i: ‘Pokazuje se zloćudnost trisa, HDZ-a, Kolinde,Bandića i njegove klike’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović održao je predizborni skup u Zadru, na kojem se osvrnuo na jučerašnje sučeljavanje na HRT-u.

Milanović je komentirao izjavu aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koja je na sučeljavanju rekla da se bavi korupcijom u SOA-i i u samim službama.

“Obavještajne službe i sigurnosne službe ne možeš pomladiti niti postariti, tamo rade najbolji, najsvjesniji, dobro obrazovani, lojalni ljudi, čvrstog karaktera, nepotkupljivi”, rekao je Milanović, spomenuvši da je predsjednica 2016. godine smijenila tadašnjeg šefa SOA-e, Dragana Lozančića.

“Mi godinama kasnije slušamo o korupciji. Na dan izbora. To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj, mora ih netko počistiti. Žohari su vrlo otporna bića, prastari su, neuništivo je to. Međutim, što se događalo zadnjih 5 godina? Govori o korupciji u Vojno-sigurnosnoj agenciji, čiji su ljudi uhvaćeni u kriminalu, jer su uništavali račune kad je bilo jasno da se mijenja vlast i da dolazi novi ravnatelj. Ti ljudi su i dalje u postupku, međutim, predsjednica kaže da su oni umirovljeni zato da ih se ne bi moglo nečasno otpustiti. Upravo je ona to učinila prije dva tjedana umirovivši zrakoplovne časnike koji su ulovljeni u krijumčarenju u Zadru”, rekao je Milanović, pa se osvrnuo i na samu televizijsku debatu.

“Da je emisija trajala pet sati i da su me napajali vodom, jer toliko bih pričao da bih morao dehidrirati, ne bi bilo dovoljno. Ova tema je tek otvorena, ovo samo pokazuje zloćudnost tog trisa, HDZ-a, Kolinde Kitarović i Milana Bandića i njegove klike u Zagrebu”, rekao je Milanović.