Milanović: ‘Ljudi iz Hrvatske odlaze u velikom broju. Najlakše bi bilo optužiti aktualnu Vladu, no ja neću ići tim putem’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović odmah dan nakon izbora nastavio je svoju kampanju. U Samoboru se obratio svojim pristašama.

‘Ljudi iz Hrvatske odlaze, odlaze u velikom broju, najlakše bi bilo optužiti aktualnu Vladu, no ja neću ići tim putem. To su riječi koje sam govorio i prije. To su problemi koje su imale i druge države članice Europske unije, ljudi su odlazili, no zemlje su se ipak razvijale, dio ljudi se vratio, dio nije. Najgora stvar je da širimo paniku kako nestajemo i kako će neke čarobne mjere riješiti problem. Najučinkovitija mjera je poštena vlast. Odlazak je na kraju ljudska odluka, to je pokušaj da se napravi nešto za sebe i svoju obitelj’, rekao je.

Kaže kako je tražio zajedničku debatu s Kolindom Grabar-Kitarović.

‘Danas sam ujutro predložio svim nacionalnim televizijama, da se ujedine i da formiraju jedan zajednički pool i da bude jedna zajednička debata u kojoj ćemo aktualna predsjednica i ja razgovarati o onome što možemo i onome što ne možemo. Tako da umjesto tri debate i osam sati razgovara, razgovaramo dva i pol sata i da to vidi cijela hrvatska javnost’, rekao je.

‘Ako u ovom trenutku još ima onih koji ne vide razlike između mene i Kolinde Grabar-Kitarović, tu sam da razgovaram o svim temama, da razgovaramo o stvarima koje možemo napraviti, a koje ne’, istaknuo je. Prisjetio se i svog mandata na čelu hrvatske vlade.

‘Ne mogu očekivati da svaki hrvatski građanin u svakom trenutku istrese sve ono što je moja vlada napravila dobro, ono što nije ili što je propustila napraviti’, rekao je Milanović.

Još je jednom ponovio da će se ograditi od SDP-a.

‘Neću se ponašati kao aktualna predsjednica, zaboravit ću iz koje stranke dolazim, u toj stranci sam bio predsjednik, nisam bio skriven, uvijek sam morao snositi najveću moguću odgovornost. No to mi daje snagu da se od toga na pošten način odmaknem. Moje iskustvo mi treba biti jamac da me ta dužnost neće zbuniti i da na kraju postanem nesuvisao i ne znam što pričam’, kazao je.

‘Ne želim veće ovlasti, nitko se u Hrvatskoj neće osjećati preplašeno. U okviru postojećih radit ću bolje od Kolinde Grabar-Kitarović’, dodao je Milanović.