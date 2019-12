MILANOVIĆ KOLINDI RADI USLUGU: Je li on svjestan što čini? Ti mu ljudi pušu za vratom

Prva anketa nakon službene objave kandidature za predsjedničke izbore, pokazala je kako je razlika između triju najistaknutijih kandidata- Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škore trivijalna, no ono oko čega se brinu u timu aktualne šefice države jest to što joj je rejting u posljednjih nekoliko mjeseci u padu. U skladu s time, u njenim se odajama provodi analiza tih rezultata, izgleda da su neki HDZ-ovci, koji stoje iza predsjedničine kandidature nešto svjesniji razloga radi kojih je došlo do ovih problema.

”Pretjerala je u zbližavanju s Milanom Bandićem, uzalud ona objašnjava da na to ima pravo, nitko je nije ni pitao za njena prava, Bandić je stigmatiziran i njoj ta bliskost nije bila potrebna, nejasno nam je svima što je time htjela postići. Sada je u problemima, jer nastavi li padati to će definitivno ići na ruku ponajprije Miroslavu Škori, svi ostali koji se pojavljuju kao eventualni kandidati desnice poput primjerice Đapića ne predstavljaju opasnost, ali Škoro je definitivno ozbiljno zagrabio, a mi ga nismo na vrijeme dovoljno ozbiljno shvatili”, prepričava naš sugovornik iz vladajućih redova.

No, napominje da je Škoro probleme stvorio i Zoranu Milanoviću. ”Istina je da Škoro ugrožava predsjednicu ponajviše, no to što je Milanović odahnuo misleći da je dovoljno napadati Grabar-Kitarović, a da će drugi dio posla za njega po inerciji obaviti Škoro je pogrešno. Razlika je trivijalna među njima troma, a Milanović na svom polju ima i Daliju Orešković i Katarinu Peović, ali i Darija Juričana i Mislava Kolakušića. Ako Dalija odnese četiri posto, a Peović tri posto eto Milanoviću problema. Milanović nije svjestan da napadajući Grabar-Kitarović on zapravo njoj radi uslugu, i da time doprinosi izjednačavanmju nje i Škore, pa nije nemoguće da mu se dogodi da on u toj situaciji izvisi i s izbora izađe kao treći kandidat, a ne drugi kao što to kažu trenutna predviđanja. Predsjednica bi sada trebala zakočiti, i primiriti se s gafovima i bespotrebnim izjavama, smatram da je problem što neće sudjelovati na sučeljavanjima, ali svejedno, ima ona metoda kojima će se približiti glasačima, ona ima samo jednog protivnika, a Milanović je prerano fokus stavio samo na nju, previše njem,u ekipe puše za vratom, malih, ali opasnih jer borimo se za male postotke”, konstatira naš sugovornik.