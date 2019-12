LINIĆ UDARIO PO MILANOVIĆU: ‘Postane li predsjednik, to će bit sramota za Hrvatsku!’

Autor: Dnevno

Bliski suradnik i ministar financija Vlade Zorana Milanovića Slavko Linić uputio je žestoku kritiku predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, piše direktno.hr.

Linić je nekad blisko surađivao s Milanovićem, a poznaju se i preko stranke i Vlade. Za Novi list Linić je o Milanoviću rekao da je bahat, neradnik, nesposoban i konfliktan.

Na pitanje što kaže na kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika Republike, Linić je rekao da su mediji ti koji ga guraju naprijed te da bi izbor Zorana Milanovića za predsjednika bila sramota za Hrvatsku.

”Nažalost, neki novinari i mediji ga guraju. Dakle, možeš biti neuspješan, loš, bahat, neradnik, konfliktan, i svejedno si dobar. Za mene je to sramota za Hrvatsku“, izjavio je Slavko Linić. Pred kraj mandata Linić je imao ozbiljne sukobe s Milanovićem zbog kojih je isključen iz SDP-a.

”Pa on je zloupotrebljavao pravni sustav protiv mene! A uz to, predsjednik države mora biti diplomat, a Milanović je sve osim dobrog diplomata. Pa on bi nas za mjesec dana gurnuo u sukob sa Slovenijom, ili Srbijom. Zar smo zaboravili njegove ispade?!

Milanović je čovjek koji stvara sukobe. Čak je i aktualna predsjednica bolja za moj pojam, ona barem smiruje stvari. Što će Hrvatskoj više konflikti, pa trebaju nam mir i stabilnost. Što mi mislimo o svojoj državi, ako bismo to dopustili”, smatra Linić.