Lalić objasnio zašto je Kolinda licemjerna: Milanovićeva je retorika kao moćni Mercedes, a predsjedničina kao polovni Golf!

Autor: Dnevno

Sveučilišni profesor i analitičar Dražen Lalić i Jadranka Kosor, bivša premijerka i bivša predsjednička kandidatkinja, u N1 Studiju uživo komentirali su predsjedničku kampanju.

“Ovo će biti bitka do posljednjeg daha, u ovom slučaju do posljednjeg glasa.

Pristup kampanji različit je kod svih kandidata u ovim zadnjim satima. Kolinda Grabar- Kitarović ima i dalje strogo kontrolirane uvjete, obraća se svojim biračima, članovima HDZ-a. Pretpostavalm da neće davati izjave, jer bi morala objašnjavati izjave o plaći od 8.000 eura, skandal vezan za SOA-u…

Druga dva kandidata idu otvoreno. Zoran Milanović se izložio pitanjima novinara. Čovjek tada možda planirati reći jedno, ali će reći drugo, na što su ga usmjeravali novinari.

I Miroslav Škoro ima sada otvoren dijalog na Facebooku. Time je pokazao izvjesnu hrabrost, za razliku od skučenosti koju je pokazao na sučeljavanju.

S obzirom na sve, mislim da nitko ne može reći 100 posto tko ide u drugi krug”, kaže Jadranka Kosor.

Dražen Lalić smatra kako je stvarna kampanja počela proglašenjem kandidatura, odnosno početkom ljeta.

“Puno se može saznati u razgovoru s ljudima, u anketama ozbiljnih agencija, te putem medija. To je big data i vidljivo je da je od početka srpnja Kolinda Grabar- Kitarović pala oko 7 posto, Milanović je narastao oko 5 posto, Kolakušić je pao, a Škoro se sa 16 digao na 22 posto.

Bizarno mi je što se uopće diskutira o tome što bi moglo biti u drugom krugu. Mislim da se ne bore svi kandidati zdušno, kao što to rade američki predsjednički kandidati”, rekao je Lalić.

Jadranka Kosor rekla je da je Zoran Milanović u kampanji izrekao neke čvrste optužbe na račun aktualne predsjednice.

“On je rekao neke vrlo čvrste optužbe na račun Kolinde Grabar- Kitarović i HDZ-a. Inače su kandidati premalo analizirali mandat Grabar-Kitarović, a trebali su početi od njenih obećanja na početku mandata. Neobično je što se u završnici pokušava udariti i na bivše predsjednike. To pokazuje veliku razinu nervoze u HDZ-u.

No oni su dosta dobro organizirani, svi danas u podružnicama govore zašto podržati Kolindu Grabar-Kitarović, stranačke podružnice dobile su nalog da govore o tome zašto je ona najbolja. No to pokazuje strah, prije pet godina nije bilo tako. Ona je od svojih članova na skupu tražila potporu”, rekla je Kosor.

Dražen Lalić istaknuo je kako je Milanovićeva retorika puno bolja od predsjedničine, piše N1.

“Istraživanja pokazuju da će 20 posto članova HDZ-a glasati za Škoru. Milanovićeva je retorika moćna, u usporedbi s retorikom Kolinde Grabar- Kitarović, njegova je retorika kao moćni Mercedes, a njena kao polovni Golf. HDZ zna da u dva poluvremena mora dobiti oba i sada vlada nervoza, sada rade usiljeni skupovi, a to je dvosjekli mač.

Milanović je distribuirao najmanje bilborda. On mora jako paziti na organizaciju skupova, no on je manje agilan, discipliniran od Grabar-Kitarović. Moguće je da SDP čuva nešto novca za drugi krug, a i Milanović čuva dio retorike za drugi krug. Od one izjave o Hajduku nije napravio kiks, njegovi su grijesi od prije nekoliko godina, a njeni su svježi. Kada su u pitanju njena obećanja, jako je licemjerno što je u sučeljavanju rekla da je ispunila svoja obećanja. Da je to točno, nama bi danas bilo mnogo bolje.

Učinak njenog mandata i svekolikog mandata HDZ- a takav je da oni nemaju dovoljan legitimitet, 27 posto nije dovoljno da bi kontrolirao vlast na svim razinama. Oni prvo rade na ulasku u drugi krug. Ako predsjednica i Milanović uđu u drugi kruh, bit će to bitka do zadnjeg glasa, gdje će veliku ulogu imati glasovi u BiH. Ggrozno je da na izborima odluče glasovi onih koji ne plaćaju porez i ne snose posljedice odluke kojoj su prevagnuli”, rekao je Dražen Lalić za N1 televiziju.