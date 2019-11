KRENULO JE! ŠKORO IZ OSIJEKA ODBRUSIO KOLINDI: Evo što je poručio svojim sugrađanima

“Ja sam čovjek koji je koristio ankete pri izradi svog doktorskog rada, tako da vjerujem u statistiku. Ali opet velim, kod nas su vrlo osebujne zato što, čini mi se, više služe oblikovanju javnosti, nego istraživanju javnosti. Ima zemalja koje su zabranile djelovanje tih anketa i njihovih agencija. Ne pozivam na bilo kakvu zabranu, ali primjećujem da su vrlo osebujne. Najbolje ankete će biti, kako to vele ovi stari, lukavi političari, sami izbori”, naveo je Škoro, koji ne vjeruje u trendove već u Boga, a po njemu upitno je hoće li biti drugog kruga. No, u kojem god krugu sudjelovao on je u pobjedu uvjeren, a osim toga samouvjereno je stao i uz prosvjednike prosvjetare.

“To više nije pitanje novaca, nego ponosa, statusa… Apsolutno žalim s jedne strane i roditelje i djecu, no podržavam nastavnike u njihovoj pravednoj želji da budu izjednačeni u svom akademskom statusu”, poručio je, kazavši i da je pitanje povećanja koeficijenata svima u javnoj službi “licemjerni dio hrvatske politike i ovih ljudi koji misle da su najvažniji, da se zbog njih događa politika.

“Najprije ih odbiju, onda im vele da ima više novaca tri, četiri puta, onda ovi ne prihvate ni to… Dakle, jedna nedosljedna politika koja se mora mijenjati. Da sam ja zadovoljan time, ne bih ja večeras bio tu, da su nastavnici zadovoljni Vladom, ne bi oni bili na trgovima”, kazao je Škoro, koji se osvrnuo i na prozivanje “gdje si bio ’91?” na njegov račun od strane aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.