Kome se obraćaju predsjednički kandidati? Stručnjak analizirao njihove kampanje: Na ove populacije ciljaju!

Autor: Dnevno

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta gostovao je u emisiji Newsroom na N1 televiziji. Analizirao je predsjeničku kampanju najpopularnijih kandidata na društvenim mrežama.

Stručnjak za društvene mreže Petar Tanta rekao je da su i Facebook i Google poradili na transparentnosti podataka pa danas možemo pratiti, među ostalim, koliko novaca kandidati troše, kako to oglašavanje izgleda i koje su im ciljane publike.

Analizirao je oglas aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na stranici na Facebook-u, konkretno, oglas s porukom ‘Hrvatska je onoliko snažna koliko je snažna hrvatska obitelj’.

“Ona se obraća ženama između 25 i 44 godine. Poruke su kratke. Slike su s putovanja po Hrvatskoj, to je presjek njezinog vladanja. Kampanja je vrlo jednostavna. Točno zna tko joj je publika i putem oglasa ih targetira”, kazao je.

Za razliku od Grabar-Kitarović, koja je oglašavanje na društvenim mrežama započela prošli tjedan, predsjednički kandidat Zoran Milanović počeo se oglašavati još u rujnu.

“Milanović je u kampanji već tri mjeseca. Kampanja na društvenim mrežama vrlo je jednostavna – ima kratku poruku, kratki odgovor, targetira mlade ljude od 18 do 34 godine. Fokusiran je na svoju poruku. Zna da su njegovi glasači većinom mladi ljudi i obraća se njima”, objasnio je.

Za Miroslava Škoru kaže kako je u kratkom vremenu ‘skočio’ na društvenim mrežama.

“Obraća se starijim ljudima, od 40 godina pa do 65 plus jer smatra da su to njegovi glasači. Ako gledamo realno, on je sceni zadnjih dvadesetak godina, ti ljudi su njegovi fanovi”, komentirao je.

Smatra da bi predsjednički kandidati trebali imati debatu na televiziji.

“Debata bi trebala biti na televiziji i trebali bi se sučeliti. Meni je zanimljivo kako se kampanja lagano, ali sigurno seli na društvene mreže. Odgovori dolaze na društvenim mrežama, pitanja i izazivanja dolaze na društvenim mrežama”, zaključio je Tanta.