KOME JE KOLINDA DISKRETNO ZAPRIJETILA? Odbrojava sekunde do kraja! U strahu je od snimke

”Ja se već godinama borim sa korupcijom u samim službama, i u SOA- i VSOA-i i drugim službama”’, izgovorila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tijekom sučeljavanja na javnoj televiziji dovodeći pritom svjesno, ili ne u neugodan položaj komoletan obavještajan sustav RH, jer tvrdnja da tim sistemom vlada korupcija, u najmanju je ruku nezgodna. Šefica države, inače prema Ustavu i zakonu surađuje s Vladom te usmjerava rad sigurnosnih službi. Zanimljivo je stoga primjetiti da su te predsjedničine riječi, od strane deset pretendenata na funkciju predsjendika prošle bez rekacije, pa se nameće pitanje je li vesela družina s javne televizije svjesna za što se natječe, budući da je pred njima Grabar-Kitarović iznijela teške optužbe. Dok su predsjednički kandidati tu retoriku šefice države previdjeli, predsjednica je na noge digla cijeli sektor kojega se dotakla, pa je stoga bila primorana naknadno pojasniti na što je to točno mislila. Njeno objašnjenje glasi kako je mislila na slučaj korupcije i kriminala u Vojno sigornosnoj-obavještajnoj agenciji, riječ je inače o slučaju starom sedam godina, a čiji su glavni akteri Onjen Preost i Darko Grdić.

”Danas je u tijeku drugostupanjski postupak protiv Darka Grdića i Ognjena Preosta zbog nezapamćene korupcije i pronevjere milijunskih iznosa u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Ne očekujete valjda da je korupcijska hobotnica u kojoj je takav kriminal bio moguć istrijebljena preko noći. Dokle je ta hobotnica dosezala najbolje pokazuje činjenica da je Preost umirovljen samo tri dana nakon što je razriješen dužnosti zbog pokretanja istrage, a Darko Grdić je umirovljen jedan dan prije podizanja optužnice. Time je Milanovićev ministar obrane Kotromanović zaštitio Grdića i Preosta od zasluženog nečasnog otpusta i omogućio im da uživaju visoku generalsku mirovinu. To je korupcija najvišeg reda. I protiv takvog sustava se borim i borit ću se”, objasnila je predsjednica.

Podsjetimo, Grdić je nekadašnji ravnatelj VSOA-e, i umirovljeni general, dok je Preost bio njegov zamjenik, i uistinu, njih dvojica u siječnju 2018.godine nepravomoćno su osuđeni na Županijskom sudu u Zagrebu na po tri godine zatvora. Kako je tada rečeno, od 2009.do 2012.godine, iz blagajne su za posebne namjene VSOA_e prisvojili preko 4,5 milijuna kuna, a uz njih su na zatvorske kazne osuđena još dva djelatnika ove institucije, ono što također treba imati na umu jesu žalbe navednog dvojca koje su trenutno pred Vrhovnim sudom. Kada je uvidjela do koje je mjere njena teza uznemirila zainteresiranu javnost, Grabar-Kitarović odlučila je ublažiti retoriku pa je tako dodatno pojasnila svoje stajalište tvrdeći kako smo svjedočili curenjima podataka. ”Smatram da je u SOA-i sada stanje malo bolje”, poručila je Grabar-Kitarović koja je svoje kritike tom kratkom opaskom usmjerila ka VSOA_i, uz opasku da se sudski postupak vodi, a do koje će mjere to otići prema predsjedničinim riječima, tek treba vidjeti. Ono što je svakako i više no intrigantno, kada se sa šireg spektra sagledaju predsjedničine poruke, jesu riječi Vladimira Šeksa koji je i prije nego li se znalo hoće li Grabar-Kitarović uopće biti kandidat vladajuće stranke, u nekoliko javnih nastupa kazao kako se po kuloarima priča o komprimitirajućoj predsjedničinoj snimci, koja je trebala biti puštena u javnost. Oni nešto upućeniji u ovu materiju svjedoče, da se i predsjedničine riječi, baš poput onih Šeksovih od prije nekoliko mjeseci trebaju čitati između redaka.

Naime, ona je zapravo onima koji protiv nje rovare unutar obavještajnog sustava, a koji su naklonjeni Škori dala do znanja da se ne igraju i da ne biraju stranu kojoj će se prikloniti kroz kampanju. U HDZ-u, ali i u najužem predsjedničinom timu doista postoji strah od kompromitirajućih snimaka, a postoji sumnja da se radi o snimci s rođendanske fešte koju je za predsjednicu organizirao Zdravko Mamić. U predsjedničinom timu, odbrojavaju sekunde do završetka kampanje, i boje se da nešto doista ne izađe van, a podsjećaju i na aferu SMS pa tvrde da i konstrukcije toga tipa nisu nemoguće, upravo zato šefica države, na vrijeme, i neizravno krenula je u napad kako bi sanirala štetu prije no što je ona počinjena. Predsjednica je svojedobno doista samoj sebi stvorila neprijatelja među obavještajcima inzistirajući na smjeni Dragana Lozančića sa ravnateljske pozicije u SOA_i, jer je izgubio njeno povjerenje, a i tada je jedan od ključnih aktera priče bio Mamić. S Oreškovićem, bivšim premijerom, oko njegove smjene debatirala je skoro dva mjeseca, a danas je pak Lozančić na poziciji savjetnika ministra Božinovića, istodobno, do danas nije jasno zašto je i u kojim okolnostima šefica države smijenila svojeg savjetnika Radeljića, koji je par dana nakon smjene tvrdio da mu je prijećeno baš od strane šefa kabineta ravnatelja SOA-, štoviše, Radeljić je otišao toliko daleko da je tvrdio kako mu je dotični i priopćio da je smijenjen. Na te njegove tvrdnje predsjednica je burno reagirala i žestoko ih osporavala. Bilo kako bilo, problem je zakuhala, štetu su pokušavali sanirati i ministri, pa i sami Plenković, a jesu li uspjeli pokazati će vrijeme.