KOLINDINA POBJEDA SVE NEIZVJESNIJA! Ovo su detalji koji sve otkrivaju: Tko joj uistinu puše za vratom?

Potpisi koje su predsjednički kandidati predali Državnom izbornom povjerenstvu, daju naslutiti da je pred nama prilično intenzivno, i dinamično razdoblje. Osim toga, u vodu su pala predviđanja raznih političkih analitičara, koji su do jučer tvrdili kako će vojsci kandidata bez stranačke infrastrkture biti teško prikupiti propisanih 10.000 potpisa.

Činjenica da je većina kandidata potpise ipak uspješno prikupila otkriva da je politička situacija u državi u najmanju ruku konfuzna, te da polako, ali sigurno stasa vojska onih koji tragaju za alternativnim opcijama, koje ne uključuju niti HDZ, niti SDP. Svi oni koji žele dospjeti na Pantovčak, te koji su uspjeli realizirati prvu stepenicu toga puta otkrivaju kako je pozicija HDZ-a i predsjednice Grabar-Kitarović poljuljana, premda ona i sada prema anketama slovi za favoritkinju.

Ono oko čega se predsjednica, pa i članstvo vladajuće stranke mora zabrinuti svakako je i podatak da su prikupili sto tisuća potpisa manje nego na predsjedničkim izborima održanim prije pet godina. Uzme li se u obzir rezultat europskih izbora, pa i sve nestabilniji rejting HDZ-a, jasno je da Grabar-Kitarović i Plenković s grčem ulaze u neizvjesnu kampanju, kampanju u kojoj ih je ozbiljno poljuljala pojava Miroslava Škore, koji je predsjednici pomrsio računa na desnici.

Uz to što je prikupio zavidan broj potpisa, ono što također valja imati na umu jest Škorina poruka da se nakon izbora nema namjeru povući, već će nastojati formirati opciju s kojom će ići na parlamentarne izbore. Ta poruka sasvim sigurno ne sjeda najbolje Plenkoviću koji je odavno skrenuo s puta. U politički život vratio se i Zoran Milanović, kojega uz SDP podupire niz stranaka s ljevice, dok je predsjednica Grabar-Kitarović na ovim izborima uspjela pridobiti tek Bandića i nekolicinu strančica koje zapravo niti nemaju neku pretjeranu političku težinu.

Svi oni koji su joj u Karamarkovoj eri držali leđa, prestrojili su se kod Škore, a riječ je uglavnom o družini koja se danas naziva Suverenistima. Dakako, u sagi oko predsjedničkih izbora treba imati na umuovisnog Mislava Kolakušića, čija pojava podjednako ugrožava i predsjednicu, i Škoru i Milanovića. Bivši sudac, aktualni europarlamentarac u borbu za Pantovčak ide bez ideološkog predznaka, premda mu ga se do sada u nekoliko navrata pokušalo nametnuti. Kolakušić još uvijek nije do kraja ogolio svoj plan i program, a po svemu sudeći na njegov će se mlin sliti dio birača centra, istih onih na koje puca Milanović, a osim toga može računati i na one koji su nekoć podržavali Živi zid. Ostali kandidati, ovu će kampanju iskoristiti za samopromociju, no izbori za predsjednika države, svakako će odrediti ponajprije Plenkovićevu, a potom i Bernardićevu sudbinu.