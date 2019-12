KOLINDA U IMOTSKOM: ‘Borit ću se za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju je u Imotskom pozvala birače da joj daju povjerenje za novi predsjednički mandat, zahvalila je brojnim braniteljima iz Imotskog koji su sudjelovali u obrani Hrvatske i BiH, a hrvatskom narodu u BiH poručila da će se boriti za njihova prava.

Rekla je kako joj je u Splitu, gdje je popodne održala predizborni skup i družila se s građanima, posebno drago bilo vidjeti “milu trobojnicu i hrvatski barjak”, koji nitko nikad više neće skinuti s Marjana ili bilo kojeg drugog dijela Hrvatske.

Istaknula je važnost pružanja potpore Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu u BiH, jer, rekla je, “mi smo jedno srce i jedna duša, i nitko nas ne može razdvojiti”.

“Posebno hvala gradonačelnicima Imotskog i Posušja, svim državnim dužnosnicima, te ministru obrane Damiru Krstičeviću s kojim sam pet godina blisko radila na uspostavi sustava Domovinske sigurnosti. Hrvatske su granice danas sigurne, ali ono što nikada ne bismo željeli, je podizati prepreke ili žice prema BiH u kojoj živi naš hrvatski narod, kao autohtoni, jednakopravan, konstitutivni narod BiH čija je to druga domovina”, kazala je Grabar Kitarović.

Zahvalila se i braniteljima iz Imotskog podsjetivši koliki veliki broj ih je sudjelovalo u obrani Hrvatske i BiH od velikosprske agresije tijekom Domovinskog rata. S posebnim se pijetetom zahvalila i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila, i svima koji su na bilo koji način položili žrtvu na oltar Domovine, omogućivši nam hrvatsku budućnosti.

Borit ću se za prava hrvatskog naroda u BiH

Hrvate u BiH Grabar-Kitarović je podsjetila da je posljednjih pet godina stajala uz njih i borila se za njih, što nije bilo lako s obzirom da su tijekom 15 godina njeni prethodnici ostavili “pustoš krivih politika”.

No, dodala je predsjednička kandidatkinja HDZ-a Grabar-Kitarović, to je činila svim srcem, a to će činiti i dalje.

“Borit ću se za prava hrvatskog naroda u BiH, da budu istinski jednakopravni i da sami biraju svoje političke, a ne samo etničke predstavnike, da imaju sve mogućnosti kao i svi ostali u BiH”, naglasila je.

“Borit ću se i za BiH, da što prije uđe u članstvo EU. To će omogućiti bolji život za sve u BiH, ali i još snažniju povezanost Hrvata s dvije strane ove granice, koju sada moramo prelaziti. Preduvjet tomu je konstitutivna i svaka druga jednakopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda, a ne manjine. Neću dopustiti nikakvu majorizaciju, nikakvo vrijeđanje, već ću se boriti da se čuje vaš glas i da vi zajedno s ostalima odlučujete o sudbini BiH”, kazala je na predizbornom skupuu imoćanskom Gradskom kinu.

Treću poruku Grabar-Kitarović je uputila svima u Imotskom i svim Hrvatima u svijetu, rekavši da su dobrodošli u Hrvatsku koja nije savršena, ali neka ne odustaju od Hrvatske, a ni ona neće dopustiti vraćanje na staro, podjele, pesimizam, malodušje nego će nastaviti putem zajedništva i okupljanja Hrvata u cijelom svijetu.

Upravo je okupljanje njena četvrta poruka biračima kojima je večeras rekla kako je shvatila njihovu poruku u prvom krugu, i svjesna je da su nezadovoljni s puno toga u državi.

“Nisam ni ja zadovoljna. Puno smo toga postigli u ovih pet godina. Kada sam preuzela predsjedničku dužnost Hrvatska je bila gotovo na koljenima, pred bankrotom, tolike podjele i ta strašna politika ‘mi ili oni’. To ne smijemo više nikada dopustiti. Za mene ne postoje ‘moji ili nečiji drugi birači’, ne postoje lijevi, desni, konzervativni, liberalni. Postoje hrvatski birači koji će prepoznati najbolji program za razvoj – obitelji, zajednice, domovine, za snažnu, jaku, ponosnu, samosvjesnu Hrvatsku koja će voditi, a ne slijediti i to je moj program”, kazala je Grabar Kitarović, koja se bori za novi predsjednički mandat.

Obećala je da će narod nastaviti slušati i nikada ga neće dijeliti, te će ih uvijek okupljati jer smo samo zajedno, jači.

Na kraju je izrazila uvjerenje da će nastupajuća 2020. godina početi novim hrvatskim domoljubljem, koje se ne očituje samo u isticanju crveno-bijelih kvadratića, nego doista znači ljubav, rad, prosperitet za svakog pojedinca i obitelj.

“Pružimo ruku jedni drugima, recimo ne podjelama, okupimo se oko naše Hrvatske, izađimo na izbore 5. siječnja, krenimo zajedno i neka to bude još jedan novi dan hrvatske pobjede”, poručila je Grabar-Kitarović okupljenima na skupu u Imotskom. Biračima je poručila da na glasačkom listiću zaokruže broj 2 s njenim imenom, kao V (victory), kao pobjeda.