KOLINDA IZ VUKOVARA ‘Neka nitko ne misli da će Vukovar ikada biti išta drugo, osim hrvatski!’

Autor: Dnevno

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, održala je završni predizborni skup u Vukovaru, javlja N1televizija.

“Draga moja Hrvatsko, drage moje Hrvatice i Hrvati. Vukovare, ljubavi moja”, počela je predsjednica svoj govor u Vukovaru.

“Pozdravljam predsjednika HDZ-a, dragog prijatelja Andreja. Želim pozdraviti svako hrvatsko srce koje kuca za Hrvatsku i za nepokoreni grad, za vukovarski inat”, nastavila je, dodavši da ona potječe s Grobnika, “gdje je svaka strana sila pala, zato se i zove Grobnik”.

“Pozdrav Kati Blago. Sigurna sam da našim poginulima nije žao što su poginuli, jer Hrvatska je tu. Obećala sam Marijanu Živkoviću da ću mu pomoći u skladu sa svojim ovlastima. Ja ne mogu utjecati na pravosuđe, ali mogu reći da je ljudsko dostojanstvo važno”, poručila je predsjednica.

“Završiti ovaj dio kampanje, od Dubrovnika do Vukovara, ponovno sam prešla cijelu Hrvatsku, jer vi ste moj narod i vi ste moja snaga i moje sidro. Rekla sam da neću biti u Vukovaru samo u Koloni sjećanja. Ispunila sam to obećanje, ali isto tako i Vlada Andreja Plenkovića više nego ijedna Vlada prije toga. Vukovar, grad koji nisu samo one kuće s ranama, treba poznavati vaše rane i patnje da bi se Vukovaru osigurao prosperitet koji svi vi razumijete. Nosim u srcu naše Kolone sjećanja, sve umrle i nestale, ali nosim u srcu i susrete s djecom, mladima, poduzetnicima. Našu vukovarsku i hrvatsku budućnost”, rekla je predsjednica.

“Vama ne moram govoriti što sam sve učinila za Vukovar, koliko sam se borila da se pronađu nestali, da Vukovar bude mjesto posebnog pijeteta i koliko radim na tome da Vukovar bude grad hrvatske budućnosti”, dodala je.

“Andrej, hvala tebi na povjerenju i što ste ti i tvoja Vlada učinili za Vukovar, ali večeras je tu čovjek kojeg želim posebno pozdraviti, gradonačelnik Ivan Penava. Znam da ti je često teško. Treba hodati u cipelama gradonačelnika Penave, da bi se znalo što on susreće svakog dana na ulicama. Ali nema odlikovanja većeg od gradonačelnika Vukovara. A i pustila sam suzu na tom našem tornju kad sam prvi put bila. Nekako su prolazile godine nikad nisam bila gore. I kad sam se sjetila priča mog savjetnika Ante, koliko je puta pokušao preplivati Vuku i Dunav, i kad se sjetim svih onih koji su izlazili iz podruma, ne možeš ne pustiti suzu. Neka nitko ne misli da će Vukovar biti išta drugo, osim hrvatski!”, poručila je predsjednica.

“Bez Tuđmana nikako Hrvatske ne bi bilo i ja sam toga svjesna. Ne bismo imali slobodne izbore. Zato vam hvala za našu djecu. Mladi, vi nosite našu budućnost. S manje opterećenja ćete graditi ovaj grad i našu domovinu”, rekla je predsjednica.

“S posebnim pijetetom pozdravljam obitelji nestalih civila. Istina je prije svega u Srbiji i neću se ustručavati pričati s kim god treba, ali Srbija mora znati da neće od mene dobiti zeleno svjetlo za Europsku uniju dok ne dobijemo podatke o nestalima”, rekla je predsjednica.

“Poštujem i štitim Ustav, ali postoji crta ispod koje hrvatski narod i Vukovar ne mogu ići. I dok se god istina ne prihvati i ne prizna, ne mogu se nametati ćirilične ploče na javnim ustanovama. Nismo mi neznalice, ali dok se ne prizna da ovdje nije bio građanski rat, dok se ne otkriju ratni zločinci i dok se ne utvrdi istina o nestalima, ćirilica u Vukovaru ponovno otvara rane. To je kao da gradite kuću bez temelja”, poručila je predsjednica u Vukovaru.

“Znate da sam prije pet godina zatekla zapuštenu Hrvatsku, zaduženu za milijarde, koju je predsjednik Vlade nazvao slučajnom. Ovu Vladu znala sam kritizirati, ali sam isto tako pružila ruku. Smanjuje se broj nezaposlenih, dobro je da imamo projekt Slavonija-Baranja-Srijem. To je tek početak, jer Hrvatska zna i mora bolje”, rekla je.

“Izvukla sam Hrvatsku iz regiona, kako bi spriječili neke nove neobalkanske ideje. Hrvatska više nije na koljenima, uspravna je. Za Hrvatsku se zna po uspjesima u svijetu. Moramo nastaviti raditi svi zajedno. Čuli ste prošlih dana kako se neki pozivaju na Tuđmana zazivajući podjele. Zar bi Tuđman dijelio Hrvate na veće i manje domoljube kako bi pobijedio? Ne bi”, rekla je.

“Možete voljeti ili ne voljeti mene. Možete voljeti ili ne voljeti HDZ. Ali ne možemo ne voljeti Hrvatsku! Izaći na izbore znači voljeti Hrvatsku. A vi znate što ćete učiniti u nedjelju, 22. prosinca. Bila sam vaša predsjednica i ostajem vaša predsjednica”, poručila je Grabar Kitarović na završnom skupu u Vukovaru.