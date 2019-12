KOLAKUŠIĆ PROZVAO PUHOVSKOG! Analitičar mu ekspresno odgovorio: Usporedio ga s Hitlerom

Tijekom gostovanja u RTL Direktu predsjednički kandidat Mislav Kolakušić prozvao je političkog analitičara Žarka Puhovskog.

”Imate jednog Puhovskog, on ima 25 godina prostor u medijima, kvazi napada vladajuće, a koja mu je jedina svrha postojanja? Uništavati svaku novu opciju koja se pojavljuje. On nikad ne bi imao takav prostor u medijima, pa oni se financiraju iz državnog proračuna”, rekao je Kolakušić, a na odgovor analitičara Puhovskog nije trebalo dugo čekati.

“Prvo, ispravio bih ga, riječ je o 35, a ne 25 godina. Što se ostalog tiče… Spominjao me jer sam negativno pričao o njemu, što smatram svojim pravom, a njegovo pravo je ne slagati se s tim. Ali, u njegovom nastupu vidjeli smo da ne može iz svog obrasca jer je na taj način ostvario dosadašnji uspjeh”, kazao je Puhovski dodajući da je Kolakušić prije godinu dana bio no name pa iz svog obrasca neće izaći.

“Po karakteru je autoritarna osoba i želi nametati autoritet. Također, najopasnija loša apstrakcija autoriteta jest red ili poredak. Kad to postavite kao najvišu vrijednost, imate stegu ili disciplinu umjesto vrijednosti, a to graniči s totalitarizmom. Zato sam rekao ono što ću opet ponoviti, da ga vidim kao Hitlera iz našeg sokaka. Zato se naljutio na mene. Ne mslim da bi organizirao konclogore, ali bi htio sjekirom udarati gdje bi trebalo intervenirati skalpelom. Na taj način stvaraju se kolateralne žrtve.Sličnost s Trumpom je taj animozitet, uvjerenje da svi koji su protiv njega ili su izdajica ili su idiot, trećeg nema, tzv. “dva i”. Ali, za razliku od Trumpa, Kolakušić ne pokušava biti šarmantan. Trump je svjestan da ponekad treba šarmirati drugu stranu, a Kolakušić je cijeli život bio u sudačkom stolcu i naviknut je na to da njegova riječ bude zadnja. On ne raspravlja, nego izriče presude. U Europi od 14. stoljeća ljudi koji vladaju nisu i suci pa to ne bi ni trebalo biti u izričaju, a posebno u praksi”, naglašava politički analitičar.