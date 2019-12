Kolinda i Milanović nisu ponudili ništa novo, ‘vadili su kosture iz ormara i cipelarili se’

Sinoćnju debatu predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića na RTL-u prema neslužbenim rezultatima pratilo je skoro 900 000 ljudi. Reakcije na debatu preko društvenih mreža započele su već u prvim minutama debate, a društvene mreže gore od komentara.

Prema anketama pojedinih medija, ali i onoj RTL-a, Zoran Milanović je pobjednik jučerašnje debate. Ipak, držanje predsjedničkih kandidata, njihov karakter kojeg smo imali prilike upoznati kroz prethodne godine, te sklonosti istih da pomalo ‘zastrane’ dovela je do toga da se ponajviše komentira prehlađeno šmrcanje Zorana Milanovća, koji se nije pobrinuo da pri ruci ima maramicu, pa je poput djeteta konstantno uvlačio sekret, te se činilo kao da će mu u toj nervozi spasti hlače, koje je stalno povlačio ili da će obrisati nos o odijelo. Uz to spočitala mu se agresivnost koji su mnogi vidjeli u njegovim ‘aha’ upadicama dok je pričala Grabar Kitarović, kao i neobičnom ‘napuhavanju nad Grabar Kitarović kad bi ju ‘ulovio na tankom ledu’ i osjetio da ju ‘ima’.

Ipak, brojni komentari upućuju na to kako je dobar dio birača opravdao Milanovićevo ponašanje.Ispod komentara na jučerašnji duel jednog od hrvatskih komunikacijskih stručnjaka povela se žustra rasprava u kojoj je uistinu bilo raznih komentara. Donosimo pregled onih upečatljivijih:

‘Ona nakon svih godina i rada u politici i dalje tesko sklapa recenicu. Sa sporim opetovanim ponavljanjem Gospodine Milanoviću si uzme par sec da se zbroji u glavi, ali ne pomaze. Dođe ti da prozboris umjesto nje.’, komentirala je jedna korisnica Kolindu Grabar Kitarović.

‘Mnogi su se u svojim komentarima dotakli Milanovićevog držanja, prema kojima je Grabar Kitarović prikazana kao žrtva nad kojom stoji i puše agresivni kandidat ljevice. Međutim, na društvenim mrežama neke žene su bile napadnute jer su javno istaknule kako nisu osjećale nikakvu ugrozu spram Milanovićeva nastupa, dapače smatraju kako je upravo dinamičnija debata bila potrebna,’

‘Kao žena i plavuša😉 baš niti u jednoj rečenici nisam osjetila ugrozu. Uostalom debate su za debatiranje, a ne za čuđenje i treptanje. Nadalje svima nam je poznato da predsjednica većinu glasova dobije iz područja gdje vuk nosi poštu, a lisica zvoni u podne.’ bio je jedan od komentara na tu temu.

‘Trebali bi podrzati lopovluk i kriminal, koji dotična promovira birajući društvo Mamića i Bandica. Zoki je bio mrvicu i prepristojan. Npr.mogao je a nije uvalit joj koju i za cičanje u mikrofon. Mmmmmucala je i dok je opravdavala izjavu o placama od 8000€, pa sta da joj covjek kaze na to, a da ne zvuci bahato, agresivno ili prepotentno?!’

‘Politika bi u ovakvoj klimavoj državi trebala biti ozbiljna stvar. Uostalom niti jedna prava političarka nije bila topla i draga hihotavica, niti to treba biti. Tako da uopće nemam problem s jasnim, argumentiranim stavovima, ali imam problem sa kolačima koje ce nositi u zatvor, bude li netko od frendova u njemu.’

‘Ona se cijelo vrijeme doslovno kezila, a ne smješkala. Nikad u životu nisam vidjela takvo lice. Koliko puta mu je postavljala jedna te ista pitanja, stalno ih je čitala s papira. A on? On samo govori stvari kako bi ih izgovorio skoro pa svaki iznervirani građanin koji umjesto da se bavi sobom i obitelji, prati politiku koja nas izluđuje. Oboje su loš izbor. Kao i svi političari u ovoj državi. Netko tko je već nakon druge rečenice hvalio Sanadera za mene čak ne zavređuje ni komentar.’

‘Mnogi su Grabar Kitarović zamjerili ‘mantranje’. Naime, Grabar Kitarović je učestalo ponavljala Milanoviću nekoliko pitanja koje je čitala s papira.’

‘Njena neverbalna komunikacija nije bila usklađena s verbalnom već jedan umjetan i namješten smiješak na sistem po*jebavanja koji je užasno iritirao. U principu nije imala što za reći, a tada veli šalabahter ponavljaj tri mantre; najlošiji premijer, slučajna država, lex perković – sve joj / njima je mantre razbio u više navrata vrlo činjenično. Naravno kako joj i dalje ostaje baza glasača s nivoom obrazovanja osnovna škola. To je OK. 🙂 Veselim se slijedećim debatama jer taktika njenog stožera je infantilna, iritirajuća i pročitana već u prvom djelu jučerašnje debate.’

‘Zoran si nije mogao pomoći a Kolinda je mirno gledala njegov fijasko iako je on bolji u argumentiranju od nje, dominantniji i rječitiji, ali što bi se reklo “poskliznuo se” na svoj karakter a ona je to mirno dočekala. Ni jedno ni drugo nisu ponudili ništa novo, vadili su kosture iz ormara i cipelarili se…no, bilo je odlično, RTL je dobto organizirao a novinari profesionalno odradili.’

‘Ona štreberski pripremljena za sat lektire, reproducira sav sadržaj, ali ne oduševljava razumijevanjem finesa.

On na rubu ludila, sve njene iritantne karakteristike nadmašene su njegovim konstantnim šmrcanjem, kopanjem nosa, mahanjem rukama, koračanjem lijevo desno, virenjem što piše u njenim papirima i gestikulacijom čuđenja prema voditeljima kada je govorila što mu se ne sviđa uz redovite verbalne upadice, verbalno i neverbalno nasilan.

Izrazito sam začuđen što se on hvali vanjskopolitičkim iskustvom uz ovako nasilan, nekulturan i nediplomatski nastup. Iznad svega, to je bitan dio predsjedničkog posla, vanjski poslovi i diplomatsko ponašanje, ne balkansko kafansko politikantstvo.

Vjerujem, svi su čekali kada će se ona raspasti i početi pjevati ili izvaljivati nepromišljene izjave, ali je očito uspjela, za ovo sučeljavanje, ispeglati svoje čudno ponašanje, on nije.

Čudi me njegov prenaglašeni patos oko spomena pok. Ivice Račana, a potpuno je normalno što on spominje pok. Franju Tuđmana, to je bilo nepotrebno i osobno mi je pokazalo kako se nepotrebno hvata za slamke.

Svi su očekivali njegovu dominaciju, svi su znali, postoji velika šansa njegovog nasilničkog nastupa koji će nju prikazati kao žrtvu nekulturnog nasilnika, a on to nije uspio zatomiti. Vrhunac večeri kada ju je pitao tko ste vi da govorite u ime hrvatskog naroda, a ona rekla ja sam Predsjednica Republike Hrvatske.

Kod nje postoje veliki problemi oko više tema, jako su ih slabo pokrili, nemaju opravdanja iz stožera za neke izjave i gafove njenih mandata i u tim temama se vidjela njegova dominacija argumentima, ali ni gafove svoje vlade ni osobne nije bolje opravdao nego ona.

Dojam, slabo i očekivano, nasilnički.

Žao mi je što je očito mišljenje hrvatskih političara kako treba projicirati snagu i dominaciju na loš način, vidi se kod svakog političara čim prođe barem jedna godina mandata.’

‘Svatko od nas vidi ono što želi vidjeti poglavito kada mu je netko od kandidata bliži. On je nasilnik bez premca i ja ne želim podržavati one koji promoviraju takav način ophođenja i komunikacije u javnom prostoru. Najlakše je reci da se iznervirao i da je reagirao kako bi i svatko. E, pa ja ne bih. Društvo nam je zatrovano nasilnicima svih fela.

Ljudi u Hrvatskoj jednostavno vole nasilnike. Ja ne podnosim paternalističko ponašanje i dociranje s visoka a ponajmanje mogu podnijeti kada je netko prijetvoran i glumi nešto sto nije. Poštujem tvoj stav ali moj se neće promijeniti jer predugo ga pratim i ništa sto Milanović radi u političkom smislu ne zavrijeđuje moje poštovanje. Jedno sučeljavanje manje, više, koga briga. On je prototip hrvatske drustvene klime u kojoj pobjeđuju nasilnici i barabe.’