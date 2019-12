KAKVA BLAMAŽA! JE LI MILANOVIĆ SVJESTAN ŠTO JE IZJAVIO: Nitko u državi ovo nije primjetio

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović progovorio je o uvođenju eura.

“Nekoliko država koje su već dosta dugo u Europskoj uniji nisu ušle u eurozonu, Češka, Poljska i Mađarska. Stambeni kredit u Grčkoj koja ima euro skuplji je nego u Zagrebačkoj banci, gdje su stambeni krediti viši nego u Italiji. Dakle, nema pravih i bespogovornih argumenata da je uvođenje eura prava stvar”, rekao je Milanović nazivajući zagovaratelje eura bez pravnih argumenata gospodarima priče. Zanimljivo prije par godina kada je bio premijer Hrvatima je servirao nešto drugačiju priču o euru.

“Htio bih naglasiti da pojedine jubilarne najave kada će Hrvatska ući u euro ne treba shvaćati ozbiljno, takvo obećanje ne može nitko dati, pa ni mi koji za to odgovaramo. Mi ćemo nastojati da to bude što prije, ali razmetati se s nekim datumima unaprijed kažem da se od toga ograđujem i tražim od vas da se to ne komentira,” rekao je Milanović tako jedne prigode dodajući da će zemlja kad bude spremna ući u euro.

“Ne možemo istovremeno obećavati ulazak u euro 2020. godine i obećavati povećanje rashoda za obranu. To je pritisak za proračun, te dvije stvari nisu u harmoniji. Ako ćemo odgovorno razgovarati onda to moramo ukazati. Kada govoriš s pozicije odgovornosti je jedna stvar, a kad jubilarno i prigodno daješ obećanje je druga stvar,” poručivao je Milanović.