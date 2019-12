KAKO JE PROKLIZAO IVAN PENAVA? Kolinda u njegovu gradu izgubila izbore!

Blagdani su prošli, a nakon što se opustila u krugu obitelji, predsjednička kandidatkinja i aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović mora vrlo ozbiljno prionuti na posao, jer kao što je poznato pred njom je žestoka borba za još jedan mandat.

U tu borbu ne ulazi s pozicije favoritkinje, taj joj je status odnijela tijesna pobjeda, ali ipak pobjeda SDP-ove Zorana Milanovića. Predsjednica dakle, sada mora pošto poto, krenuti u napad, pritom pazeći na svaki svoj potez i korak, kako joj se ne bi ponovile greške iz prvog dijela kampanje. Naivno bi bilo osloniti se na to da će se u drugom krugu izbora glasovi Miroslava Škore bez previše energije i truda preliti njij, štoviše, čelnici stranaka koje su stale uz Škoru za tu opciju uopće nisu otvoreni, a osim toga, evidentno je da neće baš svi Škorini birači pohrliti na drugi krug izbora, nošeni željom da Kolindi Grabar-Kitarović osiguraju još jedan mandat.

Da predsjednica mora razraditi ozbiljnu i konkretnu strategiju, pokazuju i ankete, prema kojima je njena prednost pred Milanovićem u drugom krugu oko dva posto, što je jasan pokazatelj toga da desnica na koju šefica države računa nije solidarna. U HDZ-u su angažmanom Milijana Brkića u kampanji dio strategije za pridobivanje desnice već otkrili, osim toga, namjeravaju angažirati i one koje javnost percipira kao svojevrsnu Plenkovićevu unutarstranačku oporbu, radi se o Davoru Stieru i Miri Kovaču, koji su za takav oblik suradnje otvoreni. U tom se pravcu u vladajućoj stranci otvoreno razgovara, a tu bi ključnu ulogu trebao odigrati Plenković, koji će morati po strani ostaviti svoj ego, ali i strah za vlastitu poziciju te pokucati na vrata ljudi koji mu rade o glavi i pripremaju puč.

No, da se djelom već slomio otrkio je Brkićev angažman, ali i ulazak Ivana Penave u kampanju, ipak, ono od čega izvori bliski šefu Vlade strahuju jest da će si isti ti ljudi u slučaju ozbiljnijeg angažmana i pobjede Grabar-Kitarović pripisati zasluge za to, te da će baš s tim zaslugama krenuti na Andreja Plenkovića. Ono što muči Plenkovićeve suradnike jest i to što zapravo nije posve jasno što ti ljudi mogu donijeti predsjednici, stranci pa i Plenkoviću, a argument za to vide baš u Penavi.

Naime, premda mu je Plenković popustio i dao priliku da drži govor u Ciboni, i premda se uključio u kampanju na samim začetcima, njegova prisutnost nije imala previše utjecaja na glasove u njegovou gradu. Pobjednik vukovarskih izbora jest Škoro koji je osvojio 549 glasova više od Grabar-Kitarović.