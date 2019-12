Juričan iskren dan nakon sučeljavanja: ‘Nije bilo glamurozno, to je bio cirkus!’

Predsjednički kandidat Dario Juričan, u sklopu predsjedničke kampanje danas je posjetio naselje Kozari bok te pritom dao izjavu za N1 televiziju vezano uz jučerašnje sučeljavanje.

Prvo je objasnio zašto se nalazi baš u Kozari boku. “Pa Kozari Bok je centar svijeta, to je vjerojatno najsiromašniji kvart u Zagrebu. Ja sam došao vidjeti što su kriminalci prije mene napravili – ima li asfalt, beton. Ja ću doći ovdje i ponuditi im duplo i onda to neću napraviti”, rekao je.

“Prvo ću im dati asfalt, to je maksimum koji ću im dati. Onda ću im lagati da ću dati plin. Onda ću im za četiri godine opet nešto obećati“, objasnio je Juričan.

Osvrnuo se i na sinoćnje sučeljavanje nakon kojega su ga mnogi proglasili pobjednikom na neki način. “Vi mislite da je sučeljavanje bilo glamurozno. To je bio cirkus, bilo je užasno naporno. Bilo je iscrpljujuće, kako za kandidate, tako vjerujem i za gledatelje”, rekao je Juričan.

Komentirao je i izjavu aktualne predsjednice Grabar-Kitarović kako je korupcija problem čak i u SOA-i. “Meni je to jako zanimljivo. Kada je bila u Zadru, rekla je kako korupcije im svuda. Tko su ti ljudi? Zašto ona organima kaznenog progona nije rekla tko su ti ljudi? Ja sam isto bio u šoku kao i ostala javnost i očekujemo od nje odgovore. To su ljudi koje je ionako ona postavila, a čim je rekla da želi kadrove zamijeniti mlađima, to smrdi do neba”, tvrdi Juričan koji je u studio pokraj predsjednice stavio – jogurt.