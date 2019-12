JESTE LI PRIMJETILI? OVO NIJE SLUČAJNO: Škoro krenuo na Kolakušićeve birače!

Nikad teže do predsjedničke titule, na ovaj se način može sažeti kampanja za predsjedničke izbore kojoj upravo svjedočimo. Istina, i prije pet godina vodila se tijesna borba, ankete su prognozirale pobjedu Ive Josipovića, no bilo je jasno kako on i Grabar-Kitarović ulaze u drugi krug bez konkurencije, objektivno, neku značajniju nisu niti imali. I u to doba, kada je sve bilo jasnije, u drugom se krugu vodila tijesna bitka iz koje je Kolinda Grabar-Kitarovič izašla kao pobjednica s razlikom od skromnih 32.509 ghlaosva, od čega je oko 2000 glasova osvojila u Hrvatskoj, a ostatak u dijaspori, odnosno BiH. Sada bi, ako je suditi po anketama, situacija mogla biti neizvjesna još od prvog kruga, koplja se lome oko toga hoće li u drugi krug ući Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović te Miroslav Škoro, a razlika među njima svedena je na statističku grešku, pri tome ne treba zanemariti niti rejting Mislava Kolakušića, koji spada u skupinu onih s kojima nikad ne znaš. Osim što se vodi bitka za Pantovčak, između Grabar- Kitarović i Škore vodi se žestok rat za desnicu, kojega mnogi opisuju kao borbu za HDZ.

Škoro je iskoristio nišu koju mu je stvorila politika Andreja Plenkovića, i u toj niši grabi dio HDZ-ovaca i njihova biračkog tijela, što mu kako za sada stvari stoje sasvim solidno ide. No, to što je Škoro oko sebe okupio protestne HDZ-ovce nije dovoljno za pobjedu na izborima, baš kao što ni aktualna predsjednica ne može računati na novi mandat ako HDZ ne stane iza nje i ne zahvati dio svojih desnih birača, ali i birača centra na koje puca Zoran Milanović, a baš to jedna je od najtežih bitki koja se bije u ovoj kampanji.

No, premda se čini da bi Milanoviću pobjeda mogla pasti u krilo bez previše truda, to baš i nije posve točno, jer na ljevici se birači raslojavaju na nekoliko manje isturenih kandidata od Katarine Peović do Dalije Oreškovića pa sve do Darija Juričana, i njemu će biti teško mobilizirati ljevicu i nagovoriti je da mu se prikloni, osim toga i Kolakušić bi za sobom mogao povući dio neodlučnih, ali i birača centra te ljevice. O tome da je Kolakušić tip kojega valja shvatiti ozbiljno već dugo razmišljaju u Škorinom timu, što ne čudi, jer on mu puše za vratom pa je tako ovih dana predsjednički kandidat odlučio okrenuti retoriku, nije slučajnost to što je Škoro kao prvi referendum kojega će raspisati najavio onaj o Ovršnom zakonu, što je materija o kojoj Kolakušić progovara otkako je ušetao na političku scenu. Neizvjesna, i zanimljiva borba bliži se kraju, pa bi time i sve maske uskoro trebale spasti, a samim time vidjeti će se i tko je s predviđanjima bio na dobrom tragu.