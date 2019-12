JE LI SE ŽELJKA MARKIĆ DOISTA PRIKLONILA KOLINDI? Pravnik iz Škorina tima: Jednostavna analiza sve pokazuje

Predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić koja je tijekom gostovanja na N1 televiziji izjavila kako su zvali Miroslava Škoru da pjeva na Hodu za život, ali da on to nije učinio, svojim je riječima izazvala lavinu reakcija, posebice među desnim biračkim tijelom. Ipak, valja reći da se Markić službeno nije opredjelila za niti jednog predsjedničkog kandidata, premda u javnom prostoru postoji sumnja da se svojom retorikom zapravo naklonila aktualnoj šefici države Kolindi Grabar-Kitarović. Svoju poruku o Hodu za život Markić je neutralizirala navodeći da joj je drago što je Škoro najavio da će sudjelovati u Hodu za život, ako postane predsjednik Republike. Izvori bliski Škori, istoga su dana reagirali na tu retoriku Željke Markić tvrdeći da je on bio voljan nastupiti na Hodu za život, no da se Markić svojim riječima priklonila aktualnoj predsjednici. ”Škoro nije odbijao nastupiti na Hodu, ali je inzistirao na nekim izmjenama u programu, nakon čega mu se nitko od organizatora više nije javio”, prepričavaju u Škorinom timu. – Ove godine bio je pozvan da pjeva na prvom Hodu za život, obitelji i Hrvatsku u Osijeku, ispričao se zbog zdravstvnih razloga. Zamolili smo ga da snimi video podrške, ali ni to nije realizirano. Ove godine smo prvi put pozvali i Grabar-Kitarović da dođe na Hod za život u Zagrebu. Ona isto nije došla, ali je primila organizatore. Jako nam je drago i smatramo velikim korakom prema naprijed najavu jednog predsjedničkog kandidata, Škore, da će sudjelovati na Hodu za život sljedeće godine. U okolnostima rastućeg pokreta za život u Hrvatskoj, kad deseci tisuća naših sugrađana hodaju za zaštitu života od začeća do prirodne smrti – za očekivati je da i u predsjedničkoj utrci imamo kandidate koji dijele iste vrijednosti- rekla je Markić, a onda potom i na svojem Facebooku detaljnije razradila svoju tezu.

-Imala sam upite novinara da prokomentiram tvrdnje Mate Mijića, šefa stožera g. Škore iznesene u raspravi na Večernjem sa šefom stožera gđe Grabar Kitarević kako nije točna moja izjava na N1.G. Mijić izjavio je kako postoji “više svjedoka” oko dogovora sa g. Škorom, implicirajući da bi oni mogli posvjedočiti nešto drugo, a ne ono što sam ja rekla – da je g. Škoro pozvan da nastupi na Hodu za život ove godine i da snimi video pozivnicu za Hod te da to nije učinio.

Kako g.Mijića osobno poznajem, nazvala sam ga i upozorila na netočnosti koje je iznio te sam ga zatražila da sam objavi ispravak onoga što je krivo naveo. Kako to nije napravio, u interesu točne informiranosti ovdje iznosim još neke činjenice u koje ranije nisam niti željela ulaziti.

Gospodin Mijić pobrkao je dvije godine i dva grada i dva poziva g. Škori. Naime, g. Škoro je dvije godine zaredom bio pozvan pjevati na Hodu za život. Prvi put, prošle, 2018. godine kad je pozvan nastupiti na Hodu za život u Zagrebu osobno sam sudjelovala samo na inicijalnom sastanku na kojem je bio i menadžer g. Škore tako da o razlozima njegovog nenastupanja koje navodi g. Mijić znam samo iz druge ruke.

Taj prvi, prošlogodišnji poziv g. Škori za nastup u Zagrebu, uopće nisam spominjala gostujući na N1. Govorila sam o drugom pozivu g. Škori, ove godine, u kojem sam osobno sudjelovala komunicirajući sa njegovim menadžerom whatsupom i telefonom. Dakle, g. Škoro je drugi put bio pozvan ove, 2019. i to da nastupi u Osijeku na prvom Hodu za život, obitelj i Hrvatsku u Slavoniji. Ispričao se zbog zdravstvenih razloga. Zamoljen je da snimi video kojim poziva građane na Hod u Osijeku, poput onih koje su npr. snimili Pero Galić, pjevač Opće opasnosti i Domagoj Vida – to također nije realizirano. Na Hodu za život u protekle su 4 godine besplatno nastupali brojni izvođači i sudjelovale brojne osobe iz javnog života, da spomenem samo neke – Meri Cetinić, Jasmin Stavros,klapa Barun, Marko Vukes, Ivana Marić, Marko Perković Thompson, Tomislav Bralić itd.

Ove godine je po prvi put na Hod za život u Zagrebu pozvana i gđa Grabar-Kitarović. Ona se isto tako nije odazvala pozivu. Dan prije Hoda za život primila je organizatore Hoda za život iz cijele Hrvatske.

U Hodu za život u raznim gradovima hodali su i političari – da navedem samo neke: Sanja Orešković, supruga tadašnjeg premijera Tihomira Oreškovića, Marijana Petir, Davor Stier, Hrvoje Zekanović, Bruna Esih, Andro Krstulović Opara, Zlatko Hasanbegović, Blaženo Boban, Ruža Tomašić – bez da su bili posebno pozivani. Svatko tko se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti – dobrodošao je na Hodu za život.

Još jednom želim ponoviti kako smatramo velikim korakom prema naprijed najavu jednog predsjedničkog kandidata, g. Škore, da će sudjelovati na Hodu za život sljedeće godine. U okolnostima rastućeg pokreta za život u Hrvatskoj, kada deseci tisuća Hrvata hodaju za temeljno ljdusko pravo – pravo na život te pružanje potpore ženama i majkama – za očekivati je da i u predsjedničkoj utrci imamo kandidate koji su se spremni javno založiti za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

U ime obitelji smatra velikim pomakom prema naprijed i realnu mogućnost da po prvi puta na predsjedničkim izborima u drugi krug uđu dva kandidata koja se natječu za glasove birača desnog centra. Takav odnos snaga u skladu je sa strukturom biračkog tijela RH. U ime obitelji se nada da će u drugi krug ući gđa Grabar-Kitarović i g. Škoro, a da će g. Milanović biti kažnjen zbog korupcije, nesposobnosti i ideološke zadrtosti, kojima smo svjedočili za vrijeme njegovog premijerskog mandata- napisala je Markić. Potom se u priču uključila i bivša glavna koordinatorica Hoda za život Hajdi Beogović, koja je također svoju verziju priče iznijela na Facebooku.

– Budući da sam bila glavna koordinatorica Hoda za život do 2019., dužna sam reći istinu vezanu uz poziv gospodinu Škori. Istina je da smo uputili poziv za nastup i da se on odazvao. Nakon zajedničkih dogovora, odluka je bila da njegov nastup bude na Zrinjevcu uz veliki obiteljski piknik Naime, gospodin Škoro sa svojim je timom od početka imao odlične ideje za Hod za život, a jedna od tih ideja bila je da povorka Hoda završi na Zrinjevcu njegovim nastupom uz igru i obiteljsko druženje s djecom. Zajedničkim dogovorom zadržali smo tu ideju i njegov nastup za iznenađenje, međutim zbog nedostatka vremena tijekom pripreme samog Hoda 2018., odgodili smo njegov nastup i tu koncepciju za sljedeću godinu. U međuvremenu, dogodila su se određena neslaganja u stavovima između udruga koje su sudjelovale u organizaciji Hoda od početka do 2019., a koja nisu imala veze s nastupom Škore, već su bila sasvim druge prirode. Posljedično sam se ja s pojedinim udrugama i molitvenim zajednicama povukla iz organizacije Hoda pa dogovor sa Škorom, ne njegovom krivicom, nije realiziran. Moram naglasiti da smo kao organizatori Hoda bili oduševljeni svim idejama i susretljivošću Škore i njegova tima, kao i njegovom velikom podrškom u borbi za Život. Smatram važnim da javnost dobije cjelovitu informaciju jer su do ovoga trenutka plasirane isključivo poluinformacije ili kompletne neistine – navela je Hajdi Begović dok je pak pravnik i Hrvatski suverenist Pero Kovačević bio nešto izravniji pa je prozvao Marijanu Petir, novinara Tihomira Dujmovića i Markić nazvavši ih uigranim trijom protiv Škore.

-Uvijek sam se zalagao i zalagat ću se da svako ima pravo reći i iznijeti svoje mišljenje,riječ o temeljnim demokratskim standardima i toleranciji koja je bitna za razvoj demokracije.Jednako tako gledam na današnje izjave i iznesena “mišljenja” Marijane Petir, Željke Markić i Tihomira o Miroslavu Škori. Jednostavna analiza pokazuje, a što je više nego znakovito da istovremeno i koordinirano kreću u kampanju protiv Miroslava Škore i iznose posve ista “svoja” neargumentirana i naručena “mišljenja i stavove”. Nema tu slučajnosti, očito mišljenja potiču iz istog centra sa poznatom svrhom. Naravno da se zna kome “njihova mišljenja” koriste i koja im je svrha. Svrha im pomoći aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, samo je pitanje jeli to više uopće moguće. Svaka slučajnost je, u ovom slučaju, isključena.

Nije ovo prvi put da “trio” koordinirano djeluju i nastupa, jednako tako su se obrušavali na Hrvatske suvereniste na prošlim izborima za Europski parlament. Nisu uspjeli, neće ni sad.

Nemam ništa protiv da svako iznese svoje mišljenje i stav jer on upravo tako misli i drži,problem je kad se mišljenja i stavovi iznose zbog materijalne ili neke druge koristi.

Prema tome, treba razlikovati osobno mišljenje i osobni stav od naručenog i honoriranog mišljenja i stava. Nije to prvi niti zadnji put da mnogi idu „po svoje mišljenje“ i tek ga onda iznose,to je već dugo normalno upravo onima koji su u strahu.Znači uvijek ću se zalagati na pravo iznošenja svog mišljenja, a bio sam i bit ću protiv iznošenja “svog” naručenog interesa za protu činidbu”, napisao je Kovačević.