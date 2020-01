JE LI MOGUĆE? HDZ-ovci TVRDE: Kolinda dobila Ružinu potporu!

Koga će na predsjedničkim izborima podržati najpoznatija hrvatska suverenistica i europarlamentarka Ruža Tomašić, pitanje je to koje golica dobar dio javnosti. Zagolicala je Tomašić i dio HDz-ovaca koji su uvjereni kako će Tomašić u konačnici potporu dati njihovoj kandidatkinji Ruži Tomašić, kako tvrdi nekolicina sugovornika iz vladajuće stranke, navodno već rade na uspostaviti kontakata s njom, pa nije nemoguće da im se u finišu uistinu i prikloni, to nije nemoguće smatraju HDz-ovci dodajući da će to imati značajnu ulogu u kampanji njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. inače, potrebno je podsjetiti kako je Tomašić u prvom krugu predsjedničkih izbora podržavala Miroslava Škoru koji je ovih dana svojim biračima sugerirao da ne podrže niti jednoga od ponuđenih predsjedničkih kandidata. Ipak, valja podsjetiti kako je Tomašić i u svojem posljednjem razgovoru za naš portal po pitanju potpore Grabar-Kitarović bila prilično izravna.

”Kolinda Škorinim biračima može reći da je pogriješila. Ja bih rekla, gledajte, ljudi, pogriješila sam tu i tu, mislila sam da se može ovako, ali tako se ipak ne može. Neću razmišljati više što predsjednik Vlade želi i bit ću sukreator, neću dopustiti da se politika kreira bez mene, pogotovo vanjska politika. Vjerujte mi, ništa mi neće promaknuti, ja sam od sada s narodom i narod će mi biti savjetnik”, rekla je prije nekoliko dana naša sugovornica precizirajući između redaka uvjete pod kojima bi možda i ona podržala aktualnu predsjednicu, ali je isto tako vrlo otvoreno priznala kako ona sigurno za Milanovića neće glasati.