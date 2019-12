HDZ-OVCI ZGROŽENI! BROJKE SVE OTKRILE: Što radi Anušić? Milanoviću poklanja pobjedu na izborima?

Predsjednička kampanja sve je intenzivnija, no što se kampanja više intenzivira to je panika u HDZ-u veća. Svi oni koji prate aktivnosti svoje predsjedničke kandidatkinje, aktualne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović, ‘hvataju se za glavu’ od količine gafova koje je javnosti uspjela servirati u vrlo kratkom roku. No, ne brine članstvo vladajuće stranke samo predsjednica, dugoročno su zabrinuti i zbog njezinog stožera koji predvodi Ivan Anušić, osječko-baranjski župan koji se, po svemu sudeći, nije snašao sa zadatkom koji mu je povjeren. Da je tome tako potvrđuju i procjene anketa koje se bave rejtingom predsjedničkih kandidata. Naime, prema svim anketama koje su objavljene za prosinac, kada je prvi krug u pitanju, ali i kad se baci oko na prosjeke triju redovitih anketa Milanović nije značajnije rastao, ali nije niti padao, pa njegov rejting iznosi oko 25 posto. Za razliku od njega, predsjednica se od lipanjskog rejtinga od 35,3 posto srozala do prosinačkih 26,8 posto. Dakle, otkako je povela predkampanju, a zatim i kampanju s Anušićem, rejting joj je srozan za drastičnih osam posto, što dovodi u pitanje njezinu pobjedu na izborima pa čak i ulazak u drugi krug. Što se drugog kruga tiče, predviđanja po predsjednicu još su dramatičnija. Naime, početkom lipnja razlika između nje i Milanovića iznosila je 16,4 posto, a za prosinac razlika između ovog dvojca može se opisati kao statistička pogreška, naime iznosi 0,7 posto. Milanoviću za vratom puše i Škoro, u lipnju je prednost za bivšeg premijera odnosila 8,9 posto, a prosinačke ankete tu su razliku svele na 4,4 posto. Valja reći da, za razliku od Milanovića čiji je rejting stabilan, onaj Škorin posljednjih mjeseci raste, pa nije nemoguće da se baš on pretvori u jedno od iznenađenja ovih izbora.