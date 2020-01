FATALNA MILANOVIĆEVA HERCEGOVKA: Ne progovara ni riječ, ali stvara mu probleme

Nakon što je kao pobjednik ušao u drugi krug predsjedničkih izbora, SDP-ov Zoran Milanović pokazao je svoju nježniju stranu, grleći i ljubeći pred mnoštvom okupljenih svoju suprugu, liječnicu Sanju Musić Milanović, za koju i sam kaže da vuče hercegovačke korijene. Bez njene potpore Milanović ne bi niti bio kandidat za predsjednika, a vjetar u leđa dala mu je potpisavši njegovu kandidaturu za šefa države, čime se bivši premijer pohvalio i na društvenim mrežama. Milanovićeva bolja polovica, uvijek se držala podalje od politike, pa je tako i tijekom ove kampanje nenametljivo stajala uz njega, bez da je progovorila i jednu riječ. No, to što je Musić Milanović u kampanji ne nametljiva ne znači da političke okolnosti u kojima se svojedobno, kao premijer nalazio njen suprug nije znala okrenuti u svoju korist pa je tako svojedobno dogurala do neslužbene vladarice hrvatskog zdravstvenog sustava i to do te mjere da su zlobnici tvrdili da je Siniša Varga baš uz njen blagoslov postao ministar ovoga važnoga resora. Milanović je inače svoju suprugu upoznao 91-e godine, u to je vrijeme ona bila studentica medicine, dok je on pod rukom nosio diplomu pravniku, nakon tri godine veze stupaju u brak u kojem su dobili dva sina. Milanovćeva suipruga titulu magistrice znanosti stekla je 99-te godine na Universite Libre de Bruxelles gdje je on bio na službi, educirala se na polju epidemiologije, javnog zdravstva i biostatistike. Doktorirala je u Zagrebu baveći se debljinom odraslih u Hrvatskoj, prvi koraci njene poslovne karijere bili su oni kada je kao epidemiologinja radila u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, radila je i na Medicinskom fakultetu, a spočitavao joj se angažman oko uvođenja zdravstvenog odgoja u škole budući da je bila angažirana za izradu predmetnih i međupredmetnih kurikula temeljem natječaja Ministarstva znanosti, u to je vrijeme isti resor velikom svotom financira stručni časopis Collegium Antropologicum i to u vrijeme kada je Musić Milanović njemu objavila osam znanstvenih radova. Milanović Musić javnost je ponajprije zaintrigirala izjavom o tankim šnitama crnog kruha, ali ta izjava koja je digla lavinu reakcija u javnom prostoru nije zaustavila njenu karijeru, niti je ista stala kada se ovaj povukao iz politike, naime, 2017.godine postaje voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a njen tim iz europskih fondova povlači 30 milijuna kuna. I u prvim danima Milanovićeve kampanje njegova se supruga našla u nezgodnoj situaciji nakon što je portal Srednja.hr otkrio da je rad kojemu je mentorirala dobio Rektorovu nagdradu u netransparentnom postupku.