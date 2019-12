Dok Milanović govori o Kolindinom pritisku na DORH, ona javno iznosi šokantna priznanja o SOA-i

Autor: Dnevno.hr

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zakuhala je jučerašnjom izjavom o korupciji u SOA-i i VSOA-i, a mnogi se pitaju koja je pozadina te izjave i može li ju se shvatiti kao prijetnju. Stoga su se mediji potrudili pobrojati njezine ‘grijehe’ sa SOA-om.

Kao prvi razlog njezinog napada na SOA-u spominje se činjenica kako se Kolinda tijekom svojeg mandata petljala u rad tajnih službi, a i sama je upala pod nadzor tajnih službi koje su pratile Zdravka Mamića, organizatora njezinog rođendana i donatora koji je danas u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, a zbog osude na zatvorsku kaznu zbog kriminalnih radnji u Dinamu.

Navodno je SOA-a snimajući Mamića snimila i predsjednicu pa je Kolinda zbog svojeg izbora društva upala “u mjere” koje je SOA provodila, pa se postavlja pitanje kakve materijale tajna služba ima o aktualnoj predsjednici?

Vladimir Šeks je na samom početku kampanje prije par mjeseci spomenuo da se u kuloarima priča da postoji nekakva kompromitirajuća Kolindina snimka koja će uoči izbora biti puštena u javnost. Špekuliralo se da će to biti prizori s rođendanske zabave koju je za Kolindu organizirao Mamić, ali zasad ništa takvo nije iscurilo.

Predsjedničino podsjećanje da ona ima ovlasti nad tajnim službama stoga se može shvatiti i kao svojevrsna prijetnja da joj se ne zamjeraju i ne svrstavaju se u kampanji.

Slijedeći neugodan moment bilo je kada je Kolinda naprasno smijenila šefa SOA-e Dragana Lozančića uz objašnjenje da je ”izgubio njezino povjerenje”.

Prisjetimo se kako je dogovor o njegovoj smjeni između tadašnjeg premijera Oreškovića i Kolinde uspostavljen 50 dana nakon njezinog zahtjeva za smjenom Lozančića, odnosno dogovora oko novog ravnatelja. Čini se kako je Orešković otezao koliko god je mogao, jer se navjerojatnije nije slagao s njezinom odlukom.

Međutim, postavlja se pitanje kako je smijenjeni Lozančić, ako je kazala kako je isti izgubio njezino povjerenje, imenovan savjetnikom ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, tada najbližeg ministra premijeru Plenkoviću.

Ono što dodatno mediji spominju jest poveznica šefice Informativno medijskog servisa HRT-a Katarine Periše Čakarun, čiji je suprug visokopozicionirani djelatnik SOA-e i Kolinde.

Nacional je nedavno objavio da je Željko Čakarun imenovan zapovjednikom SOA-e za Zagreb nakon što je odradio mandat zamjenika.

“Izvori iz obavještajne zajednice koji su Nacionalu dojavili tu vijest smatrali su imenovanje Željka Čakaruna spornim upravo zato što je njegova supruga šefica kompletnog Informativnog servisa HRT-a, pa zbog toga smatraju da bi tu moglo potencijalno biti riječi i o svojevrsnom sukobu interesa jer je riječ o prevelikoj koncentraciji moći i informacija u rukama supružnika Čakarun. Štoviše, ti izvori pokušali su Čakarunovo imenovanje prikazati isključivo kao posljedicu lobiranja Katarine Periše Čakarun kod utjecajnih osoba iz političkog vrha”, navodi se u članku Nacionala.

Prema pričama iz kuloara, Čakaruna su protežirali Tomislav Karamarko i Milijan Brkić kada su vodili SOA-u, a poznato je i da je uspon aktualne šefice IMS-a Periše Čakarun započeo nakon objavljivanje njezine fotografije s Karamarkom. Bilo je to iz predizborne kampanje 2015., a tadašnja HTV-ova reporterka sjedi u autobusu zagrljena s Karamarkom te izgledaju kao stari prijatelji, napisao je Index.

No, podsjetimo se i slučaja s Matom Radeljićem, Kolindinim savjetnikom za unutarnju politiku, koji se obratio medijima čim je shvatio kako će ga Kolinda Grabar-Kitarović smijeniti.

On je ovako opisao svoju smjenu u priopćenju za javnost: “Odluku o mom razrješenju priopćio mi je 5.12.2018. u kafiću ‘Torte i to’, Grahorova 5, u Zagrebu, šef kabineta ravnatelja SOA-e Davor Franić. Taj dan (srijeda) bio sam u Sisku s predsjednicom Republike u sklopu izmještenog ureda. Franić me nazvao oko 13 sati sa zamolbom da se hitno sastanemo nakon što se vratim iz Siska. Sastali smo se u 18 sati. Odmah na početku razgovora rekao mi je da je od ravnatelja SOA-e Daniela Markića dobio zadatak da obavi sa mnom razgovor, a da je Markić taj zadatak dobio od Predsjednice Republike. Priopćio mi je da Predsjednica ide u rekonstrukciju Ureda i da ja neću više biti njezin savjetnik. Rekao mi je da mu je jako neugodno što je on dobio tu zadaću, ali da je mora izvršiti.”

Radeljić je još dodao da mu je Franić zaprijetio kako bi ga mogao pregaziti autom ako bude stvarao probleme predsjednici.

Kolinda je dakako poricala Radeljićeve riječi, no teško se bilo oteti dojmu da je Radeljićeva verzija ipak istinita te da je Grabar-Kitarović zloupotrijebila tajnu službu u ovom slučaju.

Predsjednički kandidat Zoran Milanović jučer je na sučeljavanju ponovno spomenuo Kolindin pritisak na DORH, a prethodno je poručio kako je sramota da se, u sjeni skandala s izraelskim avionima, pozornost pokušava prenijeti laganjem o remontu u Ukrajini.

“Jedan istaknuti umirovljeni hrvatski pilot rekao je jučer katastrofalnu istinu o remontu aviona u Ukrajini. Čovjek koji je neokaljani vojnik i ima vojničku čast, što gospođi Kitarović i ministru obrane koji je navodno vojnik, nije poznato, a koji je tim pričama koje su dolazile prije svega od predsjednice bio na neki način prokazivan kao lopov i mutikaša, jer je i on bio dio povjerenstva. To je naša vrhovna zapovjednica”, istaknuo je Milanović na Rabu.

Umirovljeni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ivan Selak jučer je na svom Facebooku objavio snimku leta iznad Odesse kojom demantira tvrdnje da u Ukrajini uopće nisu obavljani probni letovi tijekom remonta MIG-ova.

Milanović kaže da je pilot “rekao sve što je trebao reći o remontu hrvatskih MIG-ova u Ukrajini, oni su remontirani i lete i to je bio uspješan i povoljan posao za Hrvatsku, a da predsjednicu treba biti stid, ne samo zato jer govori neistine, nego i poziva na linč onih koji sudjelovali, poziva na kaznene postupke i vrši pritisak na DORH.”

“Sve to zato što je posao za mali novac obavljen uspješno i što su ti avioni mogli dočekati nogometnu hrvatsku reprezentaciju uz koju se ona šlepala. To mora doći iz usta hrvatskog pilota, letača koji riskira svoj život da bi se drugi mogli slikati”, dodao je Milanović.

Za zaključiti je kako bi bilo potrebno puno više sučeljavanja da bi se doznala istina zašto Kolinda na Milanovićevo ‘bockanje’ odgovara spominjanjem korupcije u SOA-i, bez objašnjenja što je po tom pitanju učinila tik pred izbore, na jedinom sučeljavanju predsjedničkih kandidata.

Za sad ćemo se voditi onom Kolindinom ‘svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja’ i na temelju toga zahtijevamo odgovore na njenu izrazito opasnu i ozbiljnu optužbu.