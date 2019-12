DEJAN KOVAČ ULAZI U RING: Rekao je o Plenkoviću nešto što se rijetki usude! Prozvao je kandidate da su članovi minhenske bojne!

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Dejan Kovač u intervjuu za DNEVNIK.hr rekao je da se kandidirao za predsjednika jer nije mogao ostati ravnodušan na nepravde.

”Ja sam građanin koji hoće, može i zna i želi se boriti za svoju domovinu”, objasnio je Dejan Kovač poriv da se vrati u Hrvatsku i kandidira se na predsjedničkim izborima. Kaže da je došao na rođenje sina, a onda vidio veliku količinu nepravde na koju nije mogao ostati ravnodušan, pa je odlučio uzeti svoju sudbinu i sudbinu naše djece u svoje ruke.

Dejan Kovač kaže da smo se devedesetih borili za građanske, a danas se borimo za političke i ekonomske slobode. ”Rat sam proveo u skloništu i proživio poslijeratno siromaštvo”, ispričao je Kovač i prisjetio se da su mu ljudi govorili da neće uspjeti kad je iz Županje otišao u Zagreb, pa u Prag, pa u Ameriku, a svugdje je uspio. ”Sad mi daju 2 posto, ali ja vjerujem da ću uspjeti, cijeli život sam bio autsajder i uvijek sam pobjeđivao”, rekao je. Kaže da će se zalagati da se valorizira kult rada i obrazovanja, a ne stranačka iskaznica.

”Gdje si bio ’91. je prošla tema, svi protukandidati bili su članovi minhenske bojne, rat je užas, nije mi ni na kraj pameti da pričam o ratu 30 godina poslije”, rekao je kandidat. Prisjetio se ipak da se nakon rata u Zagrebu kad bi čuo tramvaj bacao na pod jer mu je ”tako ostalo programirano”. ”Šalili smo se da bi bilo bolje da nisam išao za veznog igrača, nego za golmana jer sam tako naučio”, rekao je.

Na pitanje što će raditi kao predsjednik i koji će mu biti prvi potez na Pantovčaku, Kovač je odgovorio da sigurno neće poticati govore mržnje i upirati prstom da je netko drugi kriv, kao ni prekonoćna rješenja. ”Fokusirat ću se na zdravorazumska rješenja i da iz svakog hrvatskog građanina izvučem puni potencijal”, rekao je Kovač i naglasio da je najveći problem korupcija. Kaže da predsjednik ima dovoljno ovlasti kojima može utjecati na korupciju i sigurnosno-obavještajni sustav. Kao predsjednik, odmah prvi tjedan pozvao bi premijera na sastanak kako bi riješili taj problem.

Izdvojio je još jedan problem u Hrvatskoj. ”Dok se jedni bore na tržištu, drugi dobivaju poticaje i subvencije preko političkih veza”, rekao je Kovač. ”Nije problem malih ovlasti, nego to što dosadašnji predsjednici nisu svoje ovlasti koristili do maksimuma. Problem je u manjku političke inicijative i volje da se riješe strukturni problemi”, objasnio je.

Nije razmišljao o tome u koju će zemlju otići u prvi predsjednički posjet, ali zna da ne bi povukao hrvatske vojnike iz Afganistana. ”To nije stvar moje volje, to je stvar poštivanja ugovora”, kaže. Vladi premijera Andreja Plenkovića daje ocjenu dovoljan i objašnjava da treba još rasteretiti građane i poduzetnike. ”Smatram da premijer Plenković, kad mu dam svoje instrumente i mjere provedbe, da će to prihvatiti jer je razuman čovjek i jer je to u interesu građana”, samouvjereno odgovara.

Na pitanje hoće li, ako ne pobijedi na izborima, ovo biti njegov politički kraj, odgovara da se vidi na Pantovčaku. ”Ankete su povijesno pokazale da su netočne, vidim se u drugom krugu, vidim se na Pantovčaku”, rekao je.