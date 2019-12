Branko Bačić: ‘Ne vidim ništa sporno u statusu branitelja Jakova Kitarovića!’

Autor: Dnevno

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak kako je tajming presude Ivi Sanaderu u slučaju Ina-MOL dovoljan pokazatelj koliko i tko utječe na hrvatsko pravosuđe.

“Tajming ove presude upravo je dovoljan pokazatelj koliko i tko utječe na hrvatsko pravosuđe. HDZ-u niti je u interesu, niti bi ikada utjecao na pravosuđe da se pojedine presude donose u neko vrijeme koje bi bilo neprilično za HDZ”, rekao je Bačić novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Nepravomoćnu presudu nije htio komentirati. “Kada postane pravomoćna, vrlo rado ću reći što mislim o tom slučaju”, kazao je.

Bivši premijer Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadiji u ponedjeljak su proglašeni krivima za primanje i davanje mita u slučaju Ina-MOL zbog čega je Sanader nepravomoćno osuđen na šest, a Hernadi na dvije godine zatvora.

Bačić je komentirao izjavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića kako je glas za HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, glas za korupciju.

“To je jedna od Bernardićevih objeda i kleveta, glas za Kolindu Grabar-Kitarović je glas za pravu, za demokratsku Hrvatsku, za Hrvatsku u kojoj je jasna neovisnost pravosuđa i podjela na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast”, poručio je Bačić.

Smatra kako će izborni rezultat biti odgovornost Grabar-Kitarović i onih koji su je podržali u prvom krugu predsjedničkih izbora.

“Kolinda Grabar-Kitarović će pobijediti, i u tome će biti odgovornost predsjednika HDZ-a i svih nas, ali prije svega i gospođe predsjednice”, naglasio je Bačić upitan hoće li i predsjednik stranke Andrej Plenković biti odgovoran za rezultat.

Na pitanje znači li veći angažman Milijana Brkića, Davora Ive Stiera i Mire Kovača da se unutar stranke zakopavaju ratne sjekire, kazao je kako su oni njegovi stranački prijatelji i dužnosnici HDZ-a s kojima svakodnevno surađuje.

“Brkić je bio angažiran iznimno i u prvom krugu, a na stranačkim je tijelima i na stožeru zagovarao i radio što je u njegovoj nadležnosti kao zamjenika predsjednika HDZ-a”, objasnio je Bačić.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić gostovao je u N1 Studiju uživo s kojim smo razgovarali o prvom i drugom krugu predsjedničke kampanje te braniteljskom statusu supruga predsjednice Grabar-Kitarović.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić prvo je prokomentirao današnju presudu Ivi Sanaderu u aferi Ina-MOL te može li to naštetiti aktualnoj predsjednici, budući da je presuda donesena u zadnjem tjednu drugog kruga predsjedničke kampanje.

“Pa gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nije bila inkriminirana u vrijeme koje se odnosi na Inu-MOL. Dakle, nije tada bila ministrica. Ona je tada bila veleposlanica u SAD-u.”

“Ja ne mislim da će to uopće utjecati na njenu kampanju, da će u nedjelju na izborima pobijediti, ali sam htio reći da bilo kakva insinuacija kako bi HDZ utjecao na pravosudne vlasti ne bi li one presudile u vrijeme kada bi to nama politički štetilo ovime pada u vodu.”

“Što ima veze da je bila u prvoj Sanaderovoj Vladi? Pa Zorana Milanovića je iskadrovirao Ivo Sanader. Zorana Milanovića je Ivo Sanader saslušao, s njim napravio intervju kada ga je primio u Ministarsvo. Što ima to veze? U čemu je razlika? Njihov put u Ministarstvu vanjskih poslova se udaljio. Milanović je otišao na neku drugu stranu”, kazao je Bačić.

U gostovanju u N1 Studiju uživo osvrnuo se i na rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora u kojem aktualna predsjednica nije dobila ni pola milijuna glasova.

“Ona je dobila respektabilan broj glasova. Nama je bio cilj da ona uđe u drugi krug. Naš je prioritetni cilj bio da ona uđe kao pobjednica. Međutim, s ozbirom na ogroman broj glasova koje je dobio drugi kandidat desnice Miroslav Škoro, jasno je da onaj broj glasova koji bi njoj omogućio da bude pobjednica prvog kruga nije dohvatila.”

“I stoga je ušla u drugi krug kao druga. Mi smo uvjereni da će velika većina birača koji su od centra ka desnom političkom spektru u prvom krugu glasovali za Škoru svoj glas u drugom krugu dati KGK.”

“Mislim da je najveći dio birača HDZ-a, onih čvrstih birača, podržao Grabar-Kitarović. Podjsetit ću vas da je na izborima za EU parlament dio birača desnog političkog spektra glasao za političke stranke koje možemo podvesti pod desni politički spektar, kao što su Ruža Tomašić.”

“Mene taj rezultat gospodina Škore – a znajući rezulat izbora za EU parlament – nije u velikoj mjeri iznenadio. Znao sam da tu ima dovoljan fond glasova koji ga mogu dovesti do 20 posto”, istaknuo je Bačić.