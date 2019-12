BOMBA! PROCURIO PERFIDAN PLAN HDZ-A: Pripremaju prevaru na izborima! Isplivali detalji

Uoči predsjedničkih izbora Udruga Gong upozorila je na kršenje Zakona prema kojem članovi biračkih odbora ne smiju biti članovi stranaka, a kao primjere istaknula je one iz susjedne BiH, konkretnije Banja Luke i Sarajeva, gdje su članovi HDZ-a BiH imenovani u biračke odbore. Konkretnije, u Banja Luci je cijeli Gradski odbor HDZ-a BiH imenovao biračke odbore, radi se o predsjedniku gradskog odbora HDZ-a BiH Davoru Pranjiću, dopredsjedniku Mariju Papiću te tajnici Ivani Lukendi i rizničaru Kristijanu Nikoliću.

Sporan je i slučaj Sarajeva gdje je desetak članova HDZ-a BiH imenovano u biračke odobre. Tako je, primjerice, predsjednica biračkog odbora Maja Gagović ujedno i članica Županijskog odbora HDZ-a BiH, a zamjenik predsjednika odbora Dalibor Kocić član općinske organizacije HDZ-a BiH Novi Grad, navodi Gong kojem su građani dojavili sporne primjere. Iz tog razloga Gong je pozvao DIP da hitno reagira, a građane da mu prijave ako primjete da su stranački članovi u biračkim odjelima. Uz to napominju da biračke odbore u Hrvatskoj imenuju općinska i gradska izborna povjerenstva, a one u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inozemstvu, DIP. Sastavi odbora mogu se vidjeti na internetskim stranicama www.izbori.hr.

“Smatramo da bi bolje bilo kada bi stranke, odnosno kandidati za predsjednika, imali mogućnost imenovati svoje predstavnike, jer bi se tako bolje uspostavila međusobna kontrola, kao što se radi na parlamentarnim izborima”, poručuju iz Gonga ističući kako godinama upozoravaju na spornu praksu popunjavanja formalno nestranačkih biračkih odbora, kakve predviđa Zakon o izboru predsjednika, s članovima bliskim vlastima.