Ankica Mamić elegantno spustila dekanu visoke škole, čiji vlasnik radi za kampanju Grabar-Kitarović, nakon što je prozvao Milanovića

Jučer su u emisiji Tema dana na HRT-u gostovali Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja i Damir Jugo, dekan Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays.

Pred samo sučeljavanje gosti su razgovarali o tome što se može očekivati od debate koja je jučer prethodila, ali i o samim sučeljavanjima.

Voditeljica Kristina Bojić upitala je goste misle li da je sučeljavanja previše, referiravši se i na Zorana Milanovića koji je kazao da su ‘sprešana u zadnjih tjedan dana kampanje, što je neozibljno’.

Ankica Mamić je kazala: ‘Ja bih rekla da je previše. Ja sam čak o tome javno govorila. Po mom mišljenju bilo bi optimalno da je napravljeno jedno sučeljavanje u drugom krugu koje bi se događalo u nekom javnom prostoru gdje bi bili novinari svih televizija ili odabrani novinari s različitih televizija i to bi dalo biračima priliku da se osjećaju dijelom tog sučeljavanja. Mi bi tu imali publiku, mogli bi pratiti reakciju publike i prava sučeljavanja i jesu u kontekstu žive publike. Novinari i voditelji su moderatori tih sučeljavanja. Na taj način birači se osjećaju uključenijima i sigurno im podiže interes za izbore. Objektivno, tri sučjeljavanja su previše, jer ne možete otvoriti više tema ni pitanja, jer je manje više sve pokrivreno.”

Damir Jugo je ustvrdio da: ‘Što se tiče same koncepcije sučeljavanja – da. Činjenica je da je praksa u svijetu da neke neutralne institucije organiziraju debate.”

‘Što se tiče pitanja, hoće li biti trećeg sučeljavanja ili ne. Mislim da će i jedan i drugi stožer, odnosno stožer Zorana Milanovića vjerojatno nakon današnjeg sučeljavanja procijeniti ima li im smisla sudjelovati u tom trećem’, s podsmijehom je dodao dekan Jugo.

Voditeljica Bojić ga je tada upitala: ‘Mislite da je moguće da sutra neće biti debate?’

‘Prema dosadašnjoj praksi koju smo vidjeli da se na nekim sučeljavanjima nisu pojavili doslovce u zadnji tren bez najave…U ovoj kampanji je sve moguće.’, počeo je govoriti Jugo, no Ankica Mamić ga je u prekinula te kazala:

‘Dobro to nije baš tako. Moramo reći da ovo sučeljavanje na N1 nije baš sasvim precizno rečeno da se gospodin Milanović nije pojavio .Nitko nije potrvdio to sučeljavanje. Dakle, zapravo je HDZ-ov, odnosno stožer Kolinde Grabar-Kitarović, u zadnji čas odlučio da se ona pojavi. Moramo zbog naših gledatelja reći da je to manevar i strategija’, kazala je Mamić.

Jugo se tada na neki način ispravio i kazao: ‘Dobro, to su sve legitimni manevri i strategije u kampanji’, potvrdivši time kako uistinu debata na N1 nije bila potvrđena, već kako se Kolinda Grabar-Kitarović pojavila na televizji u zadnji tren, zbog čega je s njom i napravljen intervju, koji se nikako nije mogao zvati debatom.

Naime, niti mediji do zadnjeg trenutka zapravo nisu znali da će se Kolinda Grabar-Kitarović ipak sama pojaviti na N1, a razlog tome je moguća i namjera prikazati kandidata Zorana Mialnovića kao kandidata koji se boji sučeljavanja.

Zanimljivo je za istaknuti kako je doc. dr. sc. Damir Jugo dekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, a koja je u vlasništvu je tvrtke Vizual d.o.o., čiji je vlasnik i direktor Mario Petrović, inače jedan od direktora i suvlasnika agencije Millenium promocija koja u ovoj kampanji radi zakup medijskog prostora za kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, o čemu je javnost obaviještena 22. studenog 2019., gdje su na svojim Facebook stranicama napisali:

‘Millenium promocija će u kampanji za predstojeće predsjedničke izbore pružati tehničke usluge planiranja i zakupa medija za kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović.

Kako bi se izbjegle pogrešne interpretacije o vrsti angažmana, naglašavamo kako usluga koju ćemo pružati ne uključuje usluge komunikacijskog savjetovanja, produkcije kreativnih rješenja i kreiranja sadržaja kampanje, za koje Millenium promocija nije angažirana.’

