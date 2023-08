Zvuk koji se urezuje u pamćenje: Poslušajte kako se ‘glasa’ golema crna rupa

NASA je jednom prilikom objavila zanimljivu snimku zvučnih valova koje dolaze iz ogromne crne rupe smještene u središtu galaktičkog jata Perzej, udaljenog više od 200 milijuna svjetlosnih godina.

Zvukove su obradili tako da ih ljudi mogu čuti, a NASA ih je kombinirala s drugim podacima kako bi ih pojačala. Ovaj događaj naglašava važnu činjenicu – u svemiru postoje zvukovi, iako je uobičajena zabluda da ih nema, što potječe od toga što je veći dio svemira vakuum u kojem zvuk ne može putovati, kako je istaknuto u objavi NASA-e na Twitteru.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e





— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022