Zvali su ga ‘vječnim proljećem’, a sad postaje pustinja: ‘Situacija je užasna’

Autor: Dnevno.hr

Zbog velike suše koja je pogodila Siciliju umalo je nestalo jedino prirodno jezero na tom mediteranskom otoku, inače utočište ptica na putu između Afrike i Europe. Sicilija mjesecima ima manjak oborina, a što je pak primoralo talijansku vladu da proglasi izvanredno stanje. Jezero Pergusa, dio prirodnog rezervata u blizini središnjeg sicilijanskog grada Enne, dramatično je presušilo zbog kobne mješavine visokih temperatura i izostanka kiše, rekli su znanstvenici.

“Jezero više nije tamo. Dio vode koji je bio vidljiv u potpunosti je nestao, osim ove bare”, rekao je Giuseppe Maria Amato iz ekološke organizacije Legambiente, pokazujući na preostalu vodu. Inače, ovaj se poznati otok s oko pet milijuna stanovnikanavodno dugo nosi s visokim temperaturama uzrokovanima klimatskim promjenama. Prije tri godine tamo je zabilježen europski rekord od 48.8 stupnjeva, a dio gradova uvodi restrikcije vode.

Podsjećamo, suše su proteklih godina pogodile i druge dijelove Europe, poput Francuske i Španjolske. Posebno je ugrožen Mediteran, gdje je prosječna temperatura danas za 1.5 stupnjeva viša nego prije 150 godina. “Jezero Pergusa je pokazatelj kako Sicilija pati zbog klimatskih promjena”, rekao je Amato, dodavši da loše održavanje i kanalizacijski sustav pogoršavaju hitnu situaciju.

Vječno proljeće

Jezero je inače veliko 1.8 kvadratnih kilometara, a u njega ne utječu rijeke. Pojavljuje se već u Metamorfozama rimskog pjesnika Ovidija, koji ga je prozvao mjestom ljepote i “vječnog proljeća”. Znanstvenici vjeruju kako će suša trajno oštetiti bioraznolikost oko jezera koje je, uz ptice tijekom njihovih migracija, dom i za ribe, mekušce i malene beskičmenjake, piše Reuters.

“Potpuno isušivanje i neuspjeh da se najesen nadoknadi voda bili bi istinska katastrofa. Moramo shvatiti da klimatske promjene imaju svoj utjecaj i da one počinju donositi nepopravljivu štetu”, rekao je klimatski stručnjak Luigi Pasotti. On je rekao da je u proteklih 12 mjeseci na Siciliju palo samo 250 milimetara kiše, ključne za tu regiju u kojoj je poljoprivreda motor gospodarstva.

Inače, Pergusa nije izravno povezana s lokalnom poljoprivredom, no nestašice vode štete sektoru u središtu otoka, gdje poljoprivrednici ne uspijevaju napuniti svoje ispražnjene rezervoare. Nasadi voća i maslina su u opasnosti, zbog čega poljoprivrednici kupuju vodu po vrlo visokim cijenama, no to bi se uskoro moglo pokazati neodrživom, upozoravaju.

Gerardo Forina, čelnik poljoprivrednog lobija Coldiretti, kazao je da je situacija “apsolutno užasna”, posebno za stočare. “Prijeti nam rizik klanja životinja zbog nestašica vode”, rekao je. “Ne pamtim godinu suhu poput ove”, zaključio je Forina.