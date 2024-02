Zombi gljiva uočena na životinji: Je li moguć apokaliptički scenarij iz The Last of Us?

Autor: Zlatko Govedić

U nevjerojatnom otkriću, koje se smatra prvim takvim dokumentiranim slučajem, istraživači u Indiji pronašli su živu žabu s malom gljivom koja raste na boku njezina tijela. Taj slučaj zacijelo će vas podsjetiti na popularnu TV seriju “The Last of Us“.

U seriji je prikazana ideja da gljiva Ophiocordyceps unilateralis iz porodice kordicepsa inficira ljude i pretvara ih u bezumne zombije. U stvarnosti, te gljive inficiraju samo kukce, ali novo otkriće ukazuje na prilagodljivost tih mikroorganizama i njihovu sposobnost da prežive i uspiju u najneobičnijim uvjetima.

Do otkrića su došli biolog Chinmay Maliye i stručnjak za močvare Lohit Y.T dok su promatrali faunu oko malog jezera u podnožju planine Kudremukh na zapadu države Karnatake (Indija).

‘Ovo još nismo vidjeli’

“Dosad nije zabilježeno da gljiva raste iz boka žive žabe. Jedinka koja je sjedila na grančici imala je izraženi izrast na lijevom boku. Pregledom je jasno vidljivo da iz njegove strane raste gljiva”, napisao je dvojac u izvješću dokumentirajući svoje otkriće.

Žaba je bila živa i nije izgledalo kao da joj smeta mala siva gljiva koja raste iz nje. Siva gljiva s kapom kasnije je identificirana kao vrsta iz roda Mycena, vrsta je gljive koja raste na živom ili trulom drvetu ili na životinjskom izmetu, ali definitivno ne na živim vodozemcima.

Jedna teorija je da je gljiva našla oslonac u rani koju je pretrpjela žaba, ali fotografije dvojice indijskih istraživača ne pokazuju znakove ozljede ni kožne bolesti.

"Mislim da je riječ o površinskoj kožnoj infekciji Mycenom. Takve infekcije mogu dugo trajati, kao i većina gljivičnih kožnih infekcija kod ljudi", tvrdi mikolog Christoffer Bugge Harder sa Sveučilišta u Kopenhagenu (Danska).









Brojne nepoznanice

I dalje postoje mnoge nepoznanice o tom čudnom otkriću, od točne vrste gljive – Mycena je vrlo velika porodica – do toga iz čega je točno rasla, odnosno kože žapca ili organske tvari zaglavljene u staroj ozljedi te što se na kraju dogodilo žabi.

Vodozemac se kretao živahno kada je primijećen, ali nije uhvaćen pa je njegova sudbina nepoznata.

Unatoč mnogim pitanjima, ovo otkriće opisano je kao “važna vijest” u znanstvenom svijetu. Iako su apokaliptični scenari poput onog iz “The Last of Us” malo vjerojatni zbog neprijateljske temperature ljudskog tijela, mogućnost da gljive inficiraju žive životinje svakako je velika vijest.