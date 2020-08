ZNANSTVENICI ZABILJEŽILI ČUDESAN PRIZOR: Planetna maglica snimljena kao nikad prije

Autor: Dnevno

Zanimljivu formaciju plenetne maglice, otpuštene atmosfere zvijezde, otkrili su astronomi Europske agencije za istraživanje svemira koji su primijetili kako je ova kreirala očaravajući prizor u obliku leptira s raširenim krilima.

Taj “leptir” od Zemlje je udaljen između 3.000 i 6.500 svjetlosnih godina, a zauzima enorman prostor. Raspon krila iznosi skoro 19 milijardi kilometara što iznosi dvije svjetlosne godine.

No, ovo čak i nije prvo otkriće leptira. Naime, već ga je otkrio John Herschel 1835. godine, no on ga nije uspio vidjeti toliko detaljno koliko je to uspjelo astronomima Europske agencije za istraživanje svemira.

Planetna maglica vidljiva je pod teleskopom samo s južne polutke Zemlje.