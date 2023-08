Znanstvenici su opet uznemireni: ‘Kolaps bi mogao početi već za dvije godine, a posljedice će biti katastrofalne’

Autor: Dnevno.hr

Neki znanstvenici tvrde da su oceanske struje trenutno najslabije u posljednjih 1600 godina zbog globalnog zagrijavanja, a istraživači su uočili upozoravajuće znakove prekretnice 2021. godine.

Nova analiza procjenjuje vremenski okvir za potpuni kolaps između 2025. i 2095. godine, sa središnjom procjenom 2050. ako se globalne emisije ugljika ne smanje. Dokazi iz prošlih urušavanja struja pokazuju promjene temperature od 10 stupnjeva Celzijusa u nekoliko desetljeća, iako su se one dogodile tijekom ledenih doba.

Problem s morski strujama

Znanstvenici se slažu kako je mogućnost kolapsa AMOC-a izuzetno zabrinjavajuća i da bi trebala potaknuti brzo smanjenje emisije ugljika. AMOC nosi toplu oceansku vodu prema sjeveru i prema sjevernom polu gdje se hladi i tone, pokrećući atlantske struje. Ali dotok svježe vode iz ubrzanog topljenja grenlandske ledene kape i drugih izvora sve više guši te struje.





Kolaps sustava oceanskih struja imao bi katastrofalne posljedice diljem svijeta te bi ozbiljno poremetio kiše o kojima milijarde ljudi ovise za hranu u Indiji, Južnoj Americi i zapadnoj Africi. To bi povećalo broj oluja i snizilo temperature u Europi te dovelo do podizanja razine mora na istočnoj obali Sjeverne Amerike. Također bi dodatno ugrozio amazonsku prašumu i antarktičke ledene ploče, piše The Guardian.

“Mislim da bismo trebali biti jako zabrinuti”, rekao je profesor Peter Ditlevsen sa Sveučilišta u Kopenhagenu u Danskoj, koji je vodio novu studiju. “Ovo bi bila vrlo, vrlo velika promjena. AMOC se nije gasio 12 000 godina”.

No, valja se i prisjetiti da znanstvenici svake godine najavljuju kolaps i kataklizme.