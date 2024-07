Znanstvenici su na Suncu uočili neugodnu pojavu nalik onoj na Zemlji: ‘Odlomio se komad površine’

Dio Sunca se odvojio od njegove površine i počeo kružiti oko njegovog sjevernog pola, slično velikom polarnom vrtlogu. Razlog ovog događaja nije potpuno jasan. Ovo fascinantno promatranje omogućeno je zahvaljujući svemirskom teleskopu James Webb, što je odmah pobudilo interes znanstvene zajednice.

Tamitha Skov, fizičarka specijalizirana za svemirske vremenske uvjete, koja često dijeli znanstvene novosti na društvenim mrežama, izrazila je svoje oduševljenje najnovijim zbivanjima, prenosi Indy100.

“Razgovarajmo o polarnom vrtlogu! Materijal sa sjeverne prominence upravo se odvojio od glavnog filamenta i sada kruži u ogromnom polarnom vrtlogu oko sjevernog pola naše zvijezde. “Važnost ovog događaja za razumijevanje dinamike Sunčeve atmosfere iznad 55° ne može se precijeniti!”, napisala je.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun’s atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023