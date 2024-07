Znanstvenici strahuju zbog alarmantne situacije ‘bez kraja’: ‘Doći će do nepovratnih promjena’

Autor: F.F

U proteklih 13 mjeseci, Zemlja je rušila rekorde u temperaturama, prema najnovijem izvješću. Svaki mjesec je bilježio prosječno 1,5 Celzijevih stupnjeva više od temperaturnih prosjeka prije industrijske revolucije. Svaki mjesec od lipnja 2023. bio je topliji od prethodnog, što je rezultiralo globalnom prosječnom temperaturom za razdoblje od srpnja 2023. do lipnja 2024. koja je bila 1,64 C viša nego prije industrijske revolucije.

Ovaj trend naglašava kontinuiranu promjenu klime, istaknuto je u izvješću koje je izradila Služba za klimatske promjene Copernicus (C3S), a riječi su direktora Carloa Buontempa. Buontempo je upozorio da će se, ako se nastavi zagrijavanje klime, i dalje obarati novi temperaturni rekordi, bez obzira na kraj trenutnog niza ekstrema. On je naglasio da je ovo neizbježno osim ako se ne smanji emisija stakleničkih plinova.

Izvješće je također istaknulo da je niz od 12 mjeseci djelomično bio uzrokovan fenomenom El Niño, koji je trajao od lipnja 2023. do svibnja 2024. godine. El Niño je doveo do iznadprosječnih temperatura mora u istočnom i središnjem ekvatorijalnom Pacifiku, prenosi Live Science.

Alarmantna situacija

Samantha Burgess, zamjenica direktora C3S-a, također je upozorila na alarmantnost situacije, ističući da su rekordne temperature posljednjih 12 mjeseci djelomično rezultat naših emisija stakleničkih plinova, pojačanih utjecajem El Niña.

Prema znanstvenicima, globalno zagrijavanje za 2 C iznad predindustrijskih razina predstavlja važan prag koji može dovesti do nepovratnih promjena klime. Međutim, čak i porast temperature od 1,5 C ima ozbiljne posljedice, uključujući toplinske valove, poplave, glad i uništavanje ekosustava, upozorili su Ujedinjeni narodi.

Pariški sporazum iz 2015. obvezuje gotovo 200 zemalja da ograniče porast globalne temperature na 1,5 C, s ciljem da se izbjegne prijelazne točke koje bi mogle uzrokovati nepopravljivu štetu.

Ne predviđaju skori pad

Unatoč zabrinutosti izvješća, ističe se da su ovi ciljevi usmjereni na sljedećih 20 do 30 godina te da trenutačno nije prekršen nikakav službeni dogovor.

Ipak, znanstvenici ne predviđaju skori pad rekordnih temperatura. Iako se nadala da bi se završetkom El Niña mogao pružiti privremeni odmor, Nacionalna uprava za oceane i atmosferu SAD-a predviđa nastavak toplijeg od prosječnog vremena do kraja ljeta.









Klimatski znanstvenik Zeke Hausfather iz neprofitne organizacije Berkeley Earth procjenjuje da postoji otprilike 95% vjerojatnost da će 2024. biti najtoplija godina zabilježena od sredine 19. stoljeća.